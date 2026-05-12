El juez del caso Montoro comienza a interrogar imputados y rechaza que lo hagan por videoconferencia

Los primeros investigados por presuntamente contratar el despacho creado por Montoro, para obtener beneficios fiscales, empiezan a desfilar ante el juez. Gil Elejoste, presidente de la asociación que engloba a las gasísticas, decidió contratar a Equipo Económico y se definieron los términos en que se realizarían los pagos y los informes a entregar en el Ministerio de Hacienda. Participó en encuentros con la Dirección General de Tributos en la que se informó del reglamento que desarrollaba la ley se ley que se publicaba el 19 dic. 2014.