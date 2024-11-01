edición general
Juez avanza en un caso de acoso sexual de $10 millones contra Rudy Giuliani (ING)

Un juez de Manhattan permitió que avance a fase de pruebas una demanda por acoso laboral y sexual de 10 millones de dólares contra Rudy Giuliani presentada por Noelle Dunphy, quien afirma que él le exigía sexo, la sometía a comentarios ofensivos y le debe salarios. En las “diatribas empapadas de alcohol” llegó a sexualizar a Hillary Clinton y se preguntó sobre el efecto que tendría en su pene Margaret Thatcher. La defensa niega que fuera empleada. El magistrado consideró prematuro evaluar la credibilidad y dejó seguir parte del caso.

jm22381
Cuando piensas que no puede caer más bajo... fantasías sexuales con Margaret Thatcher ¬¬
5
themarquesito
#1 Rudy siempre puede caer más bajo
1
devilinside
#1 Me entran ganas de vomitar sólo con leerlo. Aunque podría tener un pase si el asunto fuese que Maggie fuese la domina y Rudy el servant
0
smilo
#1 como hay que estar de la cabeza para fantasear con semejante bruja
0
Seat127
#1 pues a Ford Fairlane eso le funcinaba como bromuro instantáneo :troll:
1
SeñorPresunciones
#1 De ahí a la coprofagia hay un paso.
0

