Juez avanza en un caso de acoso sexual de $10 millones contra Rudy Giuliani (ING)

Un juez de Manhattan permitió que avance a fase de pruebas una demanda por acoso laboral y sexual de 10 millones de dólares contra Rudy Giuliani presentada por Noelle Dunphy, quien afirma que él le exigía sexo, la sometía a comentarios ofensivos y le debe salarios. En las “diatribas empapadas de alcohol” llegó a sexualizar a Hillary Clinton y se preguntó sobre el efecto que tendría en su pene Margaret Thatcher. La defensa niega que fuera empleada. El magistrado consideró prematuro evaluar la credibilidad y dejó seguir parte del caso.