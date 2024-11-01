El juez que autoriza la identificación de usuarios dice que ver fútbol pirata no es necesariamente participar en un acto ilícito

Miguel Galán, presidente de CENAFE, asegura que el contenido del auto sólo autoriza a recopilar información para la preparación de un juicio, pero en ningún caso para el envío de cartas. "Esa utilización constituye una desviación de la finalidad de la diligencia preliminar y un empleo potencialmente abusivo de la información obtenida gracias a la resolución judicial", añade. Y es que LaLiga está empleando esta información para enviar burofaxes a usuarios identificados, en los que les reclama el pago por transferencia de 261,65€.