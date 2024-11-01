Los jueces reactivarán 60.000 desahucios paralizados tras el fin del decreto ómnibus

La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) subraya que varios países occidentales aprobaron medidas similares durante la pandemia, pero España es el único que la ha extendido más allá de la crisis sanitaria.
Sabían de sobra que no tenían los apoyos para aprobar esas medidas de forma agrupada, ya lo hicieron en el pasado con el mismo resultado.
En la anterior ocasión acabaron aprobando las medidas que sí tienen apoyo de forma individualizada, esta vez posiblemente ocurra lo mismo.
Pedro Sanchez grabó un mensaje en Moncloa, diciendo que la oposición había votado en contra ... antes de que se produjese la votación.