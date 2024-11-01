edición general
Los jueces reactivarán 60.000 desahucios paralizados tras el fin del decreto ómnibus

Los jueces reactivarán 60.000 desahucios paralizados tras el fin del decreto ómnibus

La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) subraya que varios países occidentales aprobaron medidas similares durante la pandemia, pero España es el único que la ha extendido más allá de la crisis sanitaria.

aupaatu #3 aupaatu *
Los desahucios del decreto Ómnibus que no se aprobaron, eran para los propietarios demas diez viviendas ,esto es a los grandes tenedores. para hacernos la idea de la realidad de la Okupación que nos venden en los medios y a quienes defienden las derechas.
wata #6 wata
#4 Tampoco hay que ser muy listo para saber qué la oposición entra al trapo sin medir las consecuencias.
#2 Ovidio
Ojalá, aunque nonse hará nunca, una ley para prohibir la legislación ómnibus y que siempre se tenga que votar cosa por cosa
sorrillo #1 sorrillo *
Este es el precio de la pirueta publicitaria del PSOE.

Sabían de sobra que no tenían los apoyos para aprobar esas medidas de forma agrupada, ya lo hicieron en el pasado con el mismo resultado.

En la anterior ocasión acabaron aprobando las medidas que sí tienen apoyo de forma individualizada, esta vez posiblemente ocurra lo mismo.
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero
#1 Mejor explicado imposible.

Pedro Sanchez grabó un mensaje en Moncloa, diciendo que la oposición había votado en contra ... antes de que se produjese la votación.
#5 Leon_Bocanegra
#1 estás insinuando que si hubieran presentado la medida anti desahucios por separado la habrían aprobado?
sorrillo #7 sorrillo
#5 Lo desconozco, sí sé que presentándola en forma de omnibus tenían garantizado que se rechazaría junto con el resto de medidas todas agrupadas para que no hubiera consenso.
