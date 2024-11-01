edición general
Judi Dench admite a Ian McKellen el avance de su enfermedad de la vista: "Ya no reconozco a la gente"

Judi Dench, una de las actrices más queridas del mundo, está en una fase muy avanzada de la degeneración macular, un trastorno de la vista cuyo diagnóstico anunció en 2012 y que la ha dejado prácticamente ciega. "Ahora ya no reconozco a la gente", admite Dench. "Ya no puedo ver. No veo la televisión, ni tampoco puedo leer". Sin embargo, añade, reconocería a McKellen en cualquier parte: "Estoy acostumbrado a verte con ese pañuelo de Macbeth que llevas".

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Una gran actriz,ya tiene 90 años y es una pena esa perdida de visión, aunque ella ha disfrutado de ella mucho en su larga y exitosa vida.
