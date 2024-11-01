Judi Dench admite a Ian McKellen el avance de su enfermedad de la vista: "Ya no reconozco a la gente"

Judi Dench, una de las actrices más queridas del mundo, está en una fase muy avanzada de la degeneración macular, un trastorno de la vista cuyo diagnóstico anunció en 2012 y que la ha dejado prácticamente ciega. "Ahora ya no reconozco a la gente", admite Dench. "Ya no puedo ver. No veo la televisión, ni tampoco puedo leer". Sin embargo, añade, reconocería a McKellen en cualquier parte: "Estoy acostumbrado a verte con ese pañuelo de Macbeth que llevas".