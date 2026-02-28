Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición

Juanma Moreno gana ampliamente las elecciones autonómicas andaluzas pero pierde la mayoría absoluta. Queda, por tanto, a expensas de Vox, que está en disposición de pelear el segundo puesto con un PSOE que alcanza su peor resultado con una nueva pérdida de votos y escaños. Son las estimaciones de voto de la encuesta preelectoral de Andalucía elaborada por Gesop para Prensa Ibérica
Todas estas informaciones no les llegan o les llegan muy maquilladas...
Por otro lado, ¿necesitan presencia en internet o está complicado que voten a la misma que està a favor de la condinación de la deuda catalana, jodiendo al resto?
En todo caso cuando vaya terminando la primera legislatura de Gobierno de PP y VOX allá por 2031 pueda haber algún tipo de reacción cuando se vea lo patanes que son y ni su escuadrón de panfleteros, lamebolsas e Instagrammers varios puedan esconder tanta mierda.
Y tampoco estoy tan seguro.