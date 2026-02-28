edición general
Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, el PSOE se hunde y Vox pelea por la segunda posición

Juanma Moreno gana ampliamente las elecciones autonómicas andaluzas pero pierde la mayoría absoluta. Queda, por tanto, a expensas de Vox, que está en disposición de pelear el segundo puesto con un PSOE que alcanza su peor resultado con una nueva pérdida de votos y escaños. Son las estimaciones de voto de la encuesta preelectoral de Andalucía elaborada por Gesop para Prensa Ibérica

