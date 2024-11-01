Juanma Moreno se gastó cerca de 5,4 millones de euros en asesores para la Consejería de Presidencia en 2025, casi dos millones más que en 2019

los 118 asesores de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en 2025 han tenido un costo para los andaluces de 5.396.171,5 euros, lo que supone 1.936.510,2 euros más que en el año 2019. Juanma lo primero que hizo fue regular a sus asesores.Juanma heredó, una relación de asesores de Susana Díaz. Pero ese número le venía pequeño para colocar a los suyos, a los ninis del PP. Dado que ahora tenía que repartir con los de Marín, creó un decreto para ello, donde ampliaba los asesores y los dotaba de generosos
| etiquetas: enchufados del ppsoe , red clientela del ppsoe , despilfarro publico
2024 989.528.758
2025 1.112.889.962 12,5
www.juntadeandalucia.es/export/proy_presup2025/presentacion/presentaci
Ni un minuto se tarda en desmontar este bulo.
Libre de la hipoteca de Juan Marín, cuyos elementos eran conocidos en la Junta también como la Tropa de Pancho Villa, ideó una manera de mantener colocados a los de Ciudadanos, que no en vano le dieron el trono de la Junta de Andalucía a Llamadme Juanma. Y se acordó colocar y enchufar a Juan Marín, que se había quedado en el paro por culpa de los andaluces, presidiendo el Consejo Económico y Social. Buen sueldo, coche y casa… » ver todo el comentario
PSOE azul: vale, pues agrando el estado, me gasto los impuestos y pido más.
Izquierda: Noooooo, tú noooooooo