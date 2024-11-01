edición general
Juanma Moreno se gastó cerca de 5,4 millones de euros en asesores para la Consejería de Presidencia en 2025, casi dos millones más que en 2019

los 118 asesores de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en 2025 han tenido un costo para los andaluces de 5.396.171,5 euros, lo que supone 1.936.510,2 euros más que en el año 2019. Juanma lo primero que hizo fue regular a sus asesores.Juanma heredó, una relación de asesores de Susana Díaz. Pero ese número le venía pequeño para colocar a los suyos, a los ninis del PP. Dado que ahora tenía que repartir con los de Marín, creó un decreto para ello, donde ampliaba los asesores y los dotaba de generosos

Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa
2024 989.528.758
2025 1.112.889.962 12,5

Esto es la manera en que el PPSOE entiende por gobernar: colocar a los suyos. No hay dinero para las epis dignas de los bomberos forestales, o para mejorar las condiciones laborales de bomberos , ni para dependencia, ni para mejorar la sanidad publica,... pero si para colocar a los suyos acosta del dinero, la salud y la vida de los contribuyentes (cribados de cáncer, listas de espera en sanidad y dependencia,...)
La última relación de asesores se eleva con cargo a los andaluces
Libre de la hipoteca de Juan Marín, cuyos elementos eran conocidos en la Junta también como la Tropa de Pancho Villa, ideó una manera de mantener colocados a los de Ciudadanos, que no en vano le dieron el trono de la Junta de Andalucía a Llamadme Juanma. Y se acordó colocar y enchufar a Juan Marín, que se había quedado en el paro por culpa de los andaluces, presidiendo el Consejo Económico y Social. Buen sueldo, coche y casa…   » ver todo el comentario
titular muy erróneo. Juanma no "se" ha gastado nada. no se lo ha gastado de su dinero, así que la construcción reflexiva con el pronombre "se" (que sirve para expresar que la acción recae sobre el propio sujeto) está mal utilizada. sería Juanma "gasta", sin el "se", porque no lo hace de su dinero sino del dinero público, es decir, de nuestro, de nuestro trabajo vía impuestos. de nada!
Izquierda: queremos un estado grande, que provea de todo, pagar muchos impuestos, que nos regule todo, que nos prohiba lo que no nos gusta, que nos obligue a lo que nos gusta.

PSOE azul: vale, pues agrando el estado, me gasto los impuestos y pido más.

Izquierda: Noooooo, tú noooooooo
