Juanma Moreno convoca las elecciones en Andalucía para el 17 de mayo

Tras Extremadura, Aragón y Castilla y León, es turno de Andalucía. Juanma Moreno (PP) ha convocado las elecciones para el domingo 17 de mayo. “Ese día los andaluces seremos llamados a decidir nuestro futuro. Es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible”, ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía en una declaración institucional emitida a las 20.30 de este lunes.