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Juanma Moreno convoca las elecciones en Andalucía para el 17 de mayo

Juanma Moreno convoca las elecciones en Andalucía para el 17 de mayo

Tras Extremadura, Aragón y Castilla y León, es turno de Andalucía. Juanma Moreno (PP) ha convocado las elecciones para el domingo 17 de mayo. “Ese día los andaluces seremos llamados a decidir nuestro futuro. Es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible”, ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía en una declaración institucional emitida a las 20.30 de este lunes.

| etiquetas: andalucia , elecciones , mayo , nacional
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8 comentarios
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
va a estar interesante la cosa, loles a miles :popcorn: lo voy a gozar
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obmultimedia #6 obmultimedia
en Junio se adelantan las generales.
Guarden el mensaje.
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Pacman #8 Pacman
#6 no se yo
Montero se va a meter buena torta, según todos los indicadores
eso perjudicará a las nacionales.

Yo creo que lo dejará enfriar y nos vamos a 2027
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kosako #5 kosako
Esperemos que no repita
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mariKarmo #7 mariKarmo
Suerte y acierto a los andaluces.
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
No es mala idea aprovechar la inercia. A ver que tal le sale..
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ombresaco #2 ombresaco
#1 yo también lo pensé, pero no. 3 años y 11 meses de leguslatura no me parece que se convoquen especialmente en clave nacional
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PauMarí #4 PauMarí *
Esto no acelera la salida de la ministra Montero del gobierno? (sigue siendo la candidata prevista?) y eso a quién beneficia indirectamente...
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menéame