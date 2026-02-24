edición general
Juan Eslava Galán: "Me hace gracia que personas mal informadas intenten abolir la prostitución"

Pregunta. Comparándonos con países de nuestro entorno, ¿cómo califica la salud sexual actual de los españoles? Respuesta. La verdad es que, en los últimos 40 años, nos hemos puesto al día y ahora no tenemos nada que envidiar al resto de los europeos en cuanto a libertad sexual. Incluso desde el punto de vista legal, hemos experimentado un gran avance. Lo que más sorprende, en positivo, es que la ciudadanía no ha tenido ningún problema para adaptarse perfectamente a ello, a pesar de que veníamos de la castración impuesta por décadas.

12 comentarios
jonolulu #1 jonolulu
"Desde que ganó el Planeta..."

Es curioso, pero han conseguido que esa distinción ya haga desconfiar de antemano
Gadfly #4 Gadfly
#1 siempre fue lo mismo, pero ahora le han dado el premio al que no te gusta...
Olarcos #10 Olarcos
#7 Que pueden ir al médico sin problemas. Que se pagan impuestos por una actividad económica. Que se pueden sentir más protegidos quienes la ejercen. Que deja de ser algo marginal.
#11 eipoc *
#10 pueden ir al médico ahora también.
Los impuestos eso es lo que os importa. ¿Cómo las protege?
¿A qué te refieres que es marginal?
LokoYo_ #12 LokoYo_
#11
1- Pueden ir al médico, pero no cotizan a la Seguridad Social, a menos que regularicen sus ingresos como peluquera u otra actividad
2- Se protege como mismo se protege a los estibadores , a los taxistas y a los panaderos. Leyes que regulen el mercado de su actividad económica
Hay varios casos de paises que funciona asi como explica #3
Ahora explícame tú, @eipoc, ¿qué crees que pasaría si se ilegaliza ?
Supercinexin #9 Supercinexin
"Yo en cambio me he hinchado a putas, me conocen en todos los puticlubs de España, por eso soy la persona más indicada para hablar de ello" - nos comenta Juan a continuación :troll:
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
es que en verdad es dejarlo en el limbo, que la ilegalicen como tal, y se pene la oferta y la demanda de forma publica, patrimonialmente y carcel.
lonnegan #3 lonnegan *
#2 Con eso harás a las que ejercían por voluntad propia ilegales y a las redes de prostitución las dejas como estaban, en la ilegalidad. No habrás avanzado nada.
#6 unocualquierax
#2 #3
Varios países europeos han legalizado y regulado la prostitución, tratándola mayoritariamente como una actividad económica sujeta a impuestos y derechos laborales. Alemania (desde 2002), Países Bajos (desde 2000), Austria, Suiza y, más recientemente, Bélgica (reconocida como actividad profesional en 2024).
#7 eipoc
#3 ¿Qué ventajas tiene legalizarlo?
Gadfly #5 Gadfly
#2 y guillotina!!!!! A la hoguera!!!!!
#8 oscarcr80
#2 Dices de ampliar eso a cualquier tipo de actividad ecónomica y te llaman flipado.
