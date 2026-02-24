Juan Eslava Galán: "Me hace gracia que personas mal informadas intenten abolir la prostitución"

Pregunta. Comparándonos con países de nuestro entorno, ¿cómo califica la salud sexual actual de los españoles? Respuesta. La verdad es que, en los últimos 40 años, nos hemos puesto al día y ahora no tenemos nada que envidiar al resto de los europeos en cuanto a libertad sexual. Incluso desde el punto de vista legal, hemos experimentado un gran avance. Lo que más sorprende, en positivo, es que la ciudadanía no ha tenido ningún problema para adaptarse perfectamente a ello, a pesar de que veníamos de la castración impuesta por décadas.