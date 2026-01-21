edición general
“Juan Carlos I trasladó a Reino Unido que España no quería Gibraltar. Fue una de sus intervenciones directas”

Sostiene Charles Powell, parafraseando la máxima del autor británico Walter Bagehot, que Juan Carlos I ejerció el “derecho a ser consultado, a alentar, y a advertir” en asuntos internacionales en momentos cruciales de su reinado, desde La Marcha Verde a la integración en la Unión Europea, de la que se cumplen 40 años. Caído en desgracia desde su abdicación y posterior 'exilio' en Abu Dabi, el hoy rey emérito gozó de un margen de acción que Felipe VI no ha tenido desde que accedió al trono.

azathothruna
Y por ese tipo de cosas fascismo == monarquismo
Eibi6
#3 viene siendo lo mismo, un líder supremo decide lo que quiere hacer y los umpalumpas a reirle las gracias
Dene
Teniendo en cuenta que ese cabronazo traidor "reina pero no gobierna" , lo que dijera al respecto sería totalmente irrelevante
Pero ilustra muy bien la categoría del personaje
kosako
Algún puntito de traición se estaría viendo por aquí de ser cierto
Trigonometrico
Tranquilos, en cualquier momento Inglaterra nos cederá Gibraltar a cambio de nada, ellos tampoco lo quieren ya.
#7 unocualquierax
#6
¿ Lo dices en serio o es ironía ?
Trigonometrico
#7 Es en serio, yo creo que esto es así ya.
mecheroconluz
Un vendepatrias haciendo cosas de vendepatrias. Ninguna sorpresa.
Lamantua
Sus kkmedios y lameculos incondicionales se lo agradecen.
founds
quien debe decidir eso es el pueblo no este subnormal endogamico
