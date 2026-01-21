“Juan Carlos I trasladó a Reino Unido que España no quería Gibraltar. Fue una de sus intervenciones directas”

Sostiene Charles Powell, parafraseando la máxima del autor británico Walter Bagehot, que Juan Carlos I ejerció el “derecho a ser consultado, a alentar, y a advertir” en asuntos internacionales en momentos cruciales de su reinado, desde La Marcha Verde a la integración en la Unión Europea, de la que se cumplen 40 años. Caído en desgracia desde su abdicación y posterior 'exilio' en Abu Dabi, el hoy rey emérito gozó de un margen de acción que Felipe VI no ha tenido desde que accedió al trono.