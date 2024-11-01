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Los jóvenes pasan de la IA: la generación Z le da la espalda a la revolución tech
El entusiasmo de la Generación Z por la inteligencia artificial cae en picado en apenas un año, dejando paso a una frustración enorme ante su futuro laboral
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#4
HeilHynkel
Yo creo que el pasa de la IA es el garrulo juntaletras de que ha escrito esto.
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#6
ElRespeto
#4
eso mismo venía a escribir yo! Jej
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#3
Golan_Trevize
Pues yo lo que veo es a los jóvenes todo el rato preguntando cualquier putísima mierda a Chat GPT de los cojones.
—Quillo, ChatGPT, ¿cómo se hace una tortilla francesa?
—Quillo, ChatGPT, ¿dónde puedo comprar un kilo de plátanos?
—Quillo, ChatGPT, ¿me dices cómo hago para miccionar?
Y así todo el puto rato...
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#11
ronko
#3
Eso solo pasará mientras sea gratis, cuando Google rentabilize Gemini y empiece a hacer algo parecido a Youtube con auncios, premiums y demás...
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#1
woke
quién va a pagar las pensioooneees?
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#2
javibaz
#1
la IA no.
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#10
Regreso
#1
impuestos por robot / IA empleado.
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#5
Suleiman
Las narices...lo que yo veo es justo al revés... No saben decir su nombre sin preguntárselo a la IA....
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#8
treu
Pero si consultan todo en la IA, ni usan el google. Menuda trola de titular
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#9
siempreesverano
Que los chavales de 14 años dicen no a la IA ya que les quita expectativas de futuro. Que bien amueblada tienen la cabeza los niños de hoy.
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#7
Perraka77
Menuda estupidez, todos los que están de prácticas en mi curro y están haciendo el TFG tienen suscripción con Perplexity y me cuentan maravillas.
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—Quillo, ChatGPT, ¿cómo se hace una tortilla francesa?
—Quillo, ChatGPT, ¿dónde puedo comprar un kilo de plátanos?
—Quillo, ChatGPT, ¿me dices cómo hago para miccionar?
Y así todo el puto rato...