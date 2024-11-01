Los jóvenes extremeños, entre la precariedad, la vivienda inaccesible y la emigración: "Casi todos mis amigos se han tenido que ir"

La falta de oportunidades para los jóvenes es la mayor preocupación para el 23% de los extremeños. Los encuestados también identifican a la vivienda (13%) y al paro (12%) como los grandes problemas de la región. Una combinación que han convertido a Extremadura en la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de su población nacida allí que reside en otra región española.
| etiquetas: reino de españa , capitalismo , monarquía , pobreza , extremadura
Recordad, jóvenes extremeños, que la solución a la precariedad, a la pobreza, al capitalismo, a la monarquía y al babyboom es mas capitalismo, mas monarquía, mas babyboom, mas precariedad y mas pobreza. Votad a Vox.
La dimensión cultural es vuestra solución, vuestra riqueza. Recordad… » ver todo el comentario
Según los de siempre, los ricos, el problema es que hay que seguir creciendo, y que la pobreza es debido a que somos muchos pobres. La realidad, es un problema de REPARTO.
Si no puedes irte lejos, te quedarás sin pellejo