Los jóvenes extremeños, entre la precariedad, la vivienda inaccesible y la emigración: "Casi todos mis amigos se han tenido que ir"

La falta de oportunidades para los jóvenes es la mayor preocupación para el 23% de los extremeños. Los encuestados también identifican a la vivienda (13%) y al paro (12%) como los grandes problemas de la región. Una combinación que han convertido a Extremadura en la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de su población nacida allí que reside en otra región española.