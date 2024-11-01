edición general
Los jóvenes extremeños, entre la precariedad, la vivienda inaccesible y la emigración: "Casi todos mis amigos se han tenido que ir"

La falta de oportunidades para los jóvenes es la mayor preocupación para el 23% de los extremeños. Los encuestados también identifican a la vivienda (13%) y al paro (12%) como los grandes problemas de la región. Una combinación que han convertido a Extremadura en la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de su población nacida allí que reside en otra región española.

#1 BoosterFelix
El capitalismo y la monarquía se descojonan viendo a sus periodistas a sueldo colándoles a los proletarios vasallos que los grandes problemas de Extremadura son la falta de oportunidades, la vivienda y el paro.

Recordad, jóvenes extremeños, que la solución a la precariedad, a la pobreza, al capitalismo, a la monarquía y al babyboom es mas capitalismo, mas monarquía, mas babyboom, mas precariedad y mas pobreza. Votad a Vox.

La dimensión cultural es vuestra solución, vuestra riqueza. Recordad…   » ver todo el comentario
Olepoint #4 Olepoint
#1 Un dato. Solo con el 0.3% del PIB mundial se arreglan la pobreza y el hambre.

Según los de siempre, los ricos, el problema es que hay que seguir creciendo, y que la pobreza es debido a que somos muchos pobres. La realidad, es un problema de REPARTO.
#3 Borgiano
El cobete.
Morrison #6 Morrison
Tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones
Si no puedes irte lejos, te quedarás sin pellejo
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Hala, a ser los moros de Europa.
Morrison #5 Morrison
#2 Como siempre hemos sido.
#7 angar300
Pues nada, mañana ya sabes qué votar: a Abascal, para que se pasee a caballo por una tierra yerma...
