Un joven que violó a una menor a la que conoció en Instagram en Mallorca evita la cárcel tras un pacto

Un joven que violó a una menor a la que conoció en Instagram en Mallorca evita la cárcel tras un pacto

El acusado forzó a la víctima, de 14 años, a mantener relaciones sexuales en su domicilio de Son Gotleu

etiquetas: violacion , menor , pacto , instagram , mallorca
6 comentarios
Pacman #1 Pacman *
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
Qué cojones es esto! Violan a una menor y se queda con dos años? (y menos de diez mil euros?) Cómo lo permiten?
sorrillo #4 sorrillo
#2 Las partes han llegado a un acuerdo.

El acuerdo incluye que el acusado reconozca el delito e indemnice a la víctima con 7.500 euros, de los cuales 3.000 ya los ha consignado. La pena de prisión pasa a ser menor de 2 años y no entrará en prisión.

Eso evita un juicio en el cual las partes intentarían socavar la credibilidad de la víctima y de los testimonios. Un juicio en el que existía el riesgo que saliera como veredicto no culpable con el acusado negando los hechos, o que la indemnización fuera menor o ninguna, o que ...
#5 Jacusse
Se sabe la edad del joven?
sorrillo #6 sorrillo *
#3 Mandievus
Que asco! 7500€ y arreglado! ????????????
