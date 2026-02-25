·
Un joven que violó a una menor a la que conoció en Instagram en Mallorca evita la cárcel tras un pacto
El acusado forzó a la víctima, de 14 años, a mantener relaciones sexuales en su domicilio de Son Gotleu
actualidad
6 comentarios
#1
Pacman
*
Edit
Me he confundido
0
K
19
#2
u_1cualquiera
Qué cojones es esto! Violan a una menor y se queda con dos años? (y menos de diez mil euros?) Cómo lo permiten?
1
K
18
#4
sorrillo
#2
Las partes han llegado a un acuerdo.
El acuerdo incluye que el acusado reconozca el delito e indemnice a la víctima con 7.500 euros, de los cuales 3.000 ya los ha consignado. La pena de prisión pasa a ser menor de 2 años y no entrará en prisión.
Eso evita un juicio en el cual las partes intentarían socavar la credibilidad de la víctima y de los testimonios. Un juicio en el que existía el riesgo que saliera como veredicto no culpable con el acusado negando los hechos, o que la indemnización fuera menor o ninguna, o que ...
0
K
10
#5
Jacusse
Se sabe la edad del joven?
0
K
12
#6
sorrillo
*
Editado (creo que cité un caso distinto).
0
K
10
#3
Mandievus
Que asco! 7500€ y arreglado! ????????????
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
