El joven hallado en Trassierra (Cordoba) murió por herida de flecha de caza mayor

El cadáver de un hombre de 37 años, dueño de un taller de bicicletas en Las Margaritas, fue hallado el 13 de marzo en una finca abandonada de Trassierra. La autopsia reveló que murió por el impacto de una flecha de caza mayor. La Guardia Civil investiga el caso, considerando un posible accidente durante una noche de caza furtiva, actividad a la que el fallecido era aficionado. La flecha no apareció, lo que sugiere que el autor pudo retirarla para evitar ser identificado, ya que las flechas tienen un identificador como las balas