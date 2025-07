Josep Borrell reacciona a la situación actual en Gaza: "Los están matando como ratas cuando van a buscar comida"

Borrell ha sido muy tajante en torno a la situación actual en la Franja y el papel de la Unión Europea en el conflicto. "He perdido la esperanza de que Europa reaccione", ha dicho el exjefe de la diplomacia europea. "Como europeísta me produce una enorme tristeza ver la reacción de Europa con esto", ha añadido. "Los están matando como ratas cuando van a buscar comida. No estoy exagerando", ha criticado Borrell, que ha lamentado el bloqueo israelí asegurando que "al otro lado hay dos millones de personas que se mueren de hambre".