Josep Borrell no necesita mencionar a Von der Leyen para echar por tierra su discurso: hay quien hasta pide su "vuelta"

El ex alto representante de la Unión Europea, también antiguo vicepresidente de la Comisión, no ha dudado en reprochar el mensaje de la política alemana dudando sobre el Derecho Internacional. No es la primera vez que le critica recientemente.

Gry #1 Gry
La UE en el fondo es "Derecho Internacional" en su máxima expresión. Todo el poder que tiene Von der Leyen se basa en esas mismas reglas de las que duda. :-P
7
IkkiFenix #4 IkkiFenix
Como será la cosa en la UE para que la Von de Brujen y la Kallas halla hecho bueno a Borrell.
3
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#4 La UE es, mayoritariamente, ultraderechista ahora mismo....

Es logico q hasta Borrell parezcaun gran estadista....
2
azathothruna #2 azathothruna
Esto es la version europeda de "no quiero a trump, quiero a bush Jr" :troll:
0
johel #7 johel
ya que las reglas estan para saltarselas y no tienen cabida en el mundo actual ¿algun voluntario con una buena bota de clavos para proclamarse Ven Der Pfzier 2.0 y ocupar su cargo?
0
FunFrock #3 FunFrock
No se q ha dicho de malo.
El derecho se aplica teniendo más fuerza que el que no quiere ejercer ese derecho.
0
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#3 Y ese q no quiere es Trump,no?

Pues lo siento: Trump pasara. De uno u otro modo pero pasara.

Y si pasa por una guerra civil pasara dejando USA menos con menos fuerza de quien si quiere aplicar el derecho (UE y China)
0

menéame