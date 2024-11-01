Josep Borrell no necesita mencionar a Von der Leyen para echar por tierra su discurso: hay quien hasta pide su "vuelta"

El ex alto representante de la Unión Europea, también antiguo vicepresidente de la Comisión, no ha dudado en reprochar el mensaje de la política alemana dudando sobre el Derecho Internacional. No es la primera vez que le critica recientemente.
Es logico q hasta Borrell parezcaun gran estadista....
El derecho se aplica teniendo más fuerza que el que no quiere ejercer ese derecho.
Pues lo siento: Trump pasara. De uno u otro modo pero pasara.
Y si pasa por una guerra civil pasara dejando USA menos con menos fuerza de quien si quiere aplicar el derecho (UE y China)