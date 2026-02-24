José María Álvarez-Pallete y Ángel Vilá recibieron 44 y 33 millones por sus ceses en Telefónica

José María Álvarez Pallete y Ángel Vilá recibieron 44 y 33 millones de € por sus ceses en Telefónica, impulsados por el nuevo rumbo impuesto por el Gobierno como accionista de la compañía. El paquete conjunto se acerca a los 80 millones de € en una de las mayores indemnizaciones. Solo por el cese, Álvarez-Pallete recibió 23,5 millones de euros, mientras que Vilá recibió 17,3 millones de euros, el equivalente a cuatro anualidades.