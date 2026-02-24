José María Álvarez-Pallete y Ángel Vilá recibieron 44 y 33 millones por sus ceses en Telefónica

José María Álvarez Pallete y Ángel Vilá recibieron 44 y 33 millones de € por sus ceses en Telefónica, impulsados por el nuevo rumbo impuesto por el Gobierno como accionista de la compañía. El paquete conjunto se acerca a los 80 millones de € en una de las mayores indemnizaciones. Solo por el cese, Álvarez-Pallete recibió 23,5 millones de euros, mientras que Vilá recibió 17,3 millones de euros, el equivalente a cuatro anualidades.
| etiquetas: telefónica , despidos , indemnización , pallete
La retribución podría haber sido mayor, pero la acusada caída en bolsa de la compañía tras la presentación del plan estratégico truncó la recuperación en bolsa del valor desde 2023 y lo situó por debajo del la recuperación de las otras empresas del sector. Por ello, los directivos solo percibieron el 50% del paquete de acciones al que habrían podido optar.