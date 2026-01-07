José Manuel López: "El conflicto de la vivienda no es entre caseros e inquilinos, sino de especuladores contra el resto"

El urbanista y director de gabinete del Ministerio de Sanidad publica 'Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda', un ensayo en el que propone soluciones a la crisis residencial mientras defiende que "no hay una bala de plata"
Las épocas de mayor promoción de VPO coinciden con las épocas en las que la vivienda era mas barata
Eso si, una reglamentación sería para que no se especule con la VPO
Y por favor, que nadie me venga con lo de "no se va a respetar", si la idea es que las leyes no se respetan no se porque nos molestamos en pagar a políticos que hacen leyes, ni a jueces que las aplican
#5 No hay de sobra
Incluís el alquiler turístico en vuestras medidas?
Casi 100 millones de turistas, y os aseguro que no todos se van a hoteles
Demanda sí hay mucha, y está muy localizada.
Las soluciones a ambas cosas no te gustan, así que las ignoras.
Pero está bien que al menos pongas sobre la mesa las cartas, ya es un avance la verdad.
Y sí que hay una 'bala de plata' : prohibir la especulación con la vivienda.