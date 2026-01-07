edición general
José Manuel López: "El conflicto de la vivienda no es entre caseros e inquilinos, sino de especuladores contra el resto"

José Manuel López: "El conflicto de la vivienda no es entre caseros e inquilinos, sino de especuladores contra el resto"

El urbanista y director de gabinete del Ministerio de Sanidad publica 'Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda', un ensayo en el que propone soluciones a la crisis residencial mientras defiende que "no hay una bala de plata"

Macnulti_reencarnado
#7 ahora le lames el culo al Dorito?

lonnegan
Es correcto

Autarca
#1 #2 Es un problema de falta de VPO

Las épocas de mayor promoción de VPO coinciden con las épocas en las que la vivienda era mas barata

Eso si, una reglamentación sería para que no se especule con la VPO

Y por favor, que nadie me venga con lo de "no se va a respetar", si la idea es que las leyes no se respetan no se porque nos molestamos en pagar a políticos que hacen leyes, ni a jueces que las aplican

#5 No hay de sobra

Incluís el alquiler turístico en vuestras medidas?

Casi 100 millones de turistas, y os aseguro que no todos se van a hoteles

GuerraEsPaz
y por el momento van ganando los especuladores

Macnulti_reencarnado
El "conflicto" del que habla el tontolaba este viene de que no hay suficiente vivienda para tantísima demanda. Ahora, que le dé una vuelta a porque hay tanta demanda.

Andreham
#3 Vivienda hay de sobra.

Demanda sí hay mucha, y está muy localizada.

Las soluciones a ambas cosas no te gustan, así que las ignoras.

Pero está bien que al menos pongas sobre la mesa las cartas, ya es un avance la verdad.

Macnulti_reencarnado
#5 las palomas de mi barrio aprenden antes que vosotros.

unocualquierax
Ya lo sabemos.
Y sí que hay una 'bala de plata' : prohibir la especulación con la vivienda.


