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José Luis Martín, experto y responsable de una empresa de carburante: "El precio del litro de gasolina se pondrá a 4,50 euros"

José Luis Martín, experto y responsable de una empresa de carburante: "El precio del litro de gasolina se pondrá a 4,50 euros"

El precio del barril de Brent y, por tanto, el de la gasolina y el diésel sigue subiendo. Ahora ha sido un responsable de una empresa de distribución de combustible y gasóleo el que ha afirmado que el litro podría superar los 4 euros.

| etiquetas: guerra , iran , crudo , israel , estados unidos
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8 comentarios
6 1 1 K 83 actualidad
javibaz #2 javibaz
EEUU está haciendo más por el coche eléctrico que nadie en el mundo.
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
Y los gringos forrándose con ello.
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Con que llegue a 3 euros el litro los elegidos de dios se cargan millones de empresas y las compran o se quedan con esos mercados donde todos quiebran
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#6 cKr1 *
No creo que vayamos a ver los 2€ de forma consistente, salvo algún flipado, así que lo de los 4.5€ es Narnia. No lo van a permitir de una forma u otra. Sería un colapso total.
1 K 19
makinavaja #8 makinavaja
#6 Y sería un colapso mayor en los EEUU, donde sus coches mastodónticos consumen gasolina como si fuera gratis... xD xD xD
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The_Ignorator #5 The_Ignorator *
"directivo de MLC Energía", lo de experto es subjetivo y etiqueta de vendehumos (y nunca conozco a ningun gran profesional que diga que es "experto")

EDIT: ¿Y encima acabo de ver que es en declaraciones a Espejo Publico? Sensacionalista con los ojos cerrados
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Findeton #4 Findeton
Salen expertos futurólogos de debajo de las piedras.
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Ratef #7 Ratef
El problema es que EEUU, en el que la libertad es insignia, no está estableciendo medidas proteccionistas para esto y el precio de la gasolina va a ser el de mercado. A ver cuánto dura Trump con el galón de gasolina a más de 4 dólares.

(Precio prebombardeo: 2,94 dólares el galón el 27 de febrero de 2026. Hoy está a 3,61. Subida de 67 centavos en 14 días sin que el stock anterior se haya agotado todavía en la mayoría de surtidores americanos.)

El umbral histórico documentado es brutal: ningún…   » ver todo el comentario
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