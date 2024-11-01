José Luis Martín, experto y responsable de una empresa de carburante: "El precio del litro de gasolina se pondrá a 4,50 euros"

El precio del barril de Brent y, por tanto, el de la gasolina y el diésel sigue subiendo. Ahora ha sido un responsable de una empresa de distribución de combustible y gasóleo el que ha afirmado que el litro podría superar los 4 euros.
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EDIT: ¿Y encima acabo de ver que es en declaraciones a Espejo Publico? Sensacionalista con los ojos cerrados
(Precio prebombardeo: 2,94 dólares el galón el 27 de febrero de 2026. Hoy está a 3,61. Subida de 67 centavos en 14 días sin que el stock anterior se haya agotado todavía en la mayoría de surtidores americanos.)
El umbral histórico documentado es brutal: ningún… » ver todo el comentario