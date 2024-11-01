·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12100
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
10271
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
12910
clics
Las "condolencias" de Trump
6577
clics
Que agradable sujeto
5950
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
más votadas
388
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
443
Luz del Carmen Ibáñez, la jueza peruana de la Corte Penal Internacional sancionada por EE.UU.: "Me sacaron las tarjetas de crédito y no puedo enviar dinero a mi país"
367
El juez Peinado se basa en el escrito de un abogado difusor de bulos para reabrir la investigación del rescate de Air Europa
387
El PP adelanta operaciones judiciales y deja patente que obtiene información privilegiada para su guerra sucia
577
Amenazas y acoso sexual en el PP de Madrid que Génova archiva
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
54
clics
José Luis López Vázquez, hace 25 años: "Nunca fui ese personaje que iba detrás de las señoras como un loco, simplemente sabía hacerlo"
El mítico actor de 'Atraco a las tres' habló con franqueza sobre uno de sus registros más repetidos a lo largo de su dilatada carrera.
|
etiquetas
:
josé luis lopez vazquez
,
hemeroteca
,
actor
9
2
0
K
6
Cine
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
6
Cine
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
daniMate
Precisamente por eso resultaba "gracias" (ubiquemos el personaje en su época sin juzgarlo con los ojos actuales).
Era gracioso porque actuaba, porque no era él mismo.
Así sacaba la parte comics y ridícula de ese tipo de "hombres" babosos.
Otros actores que resultaban más babosos ( galanes los llamaban en la epoca) resultaban bastante casposos ya en la época, cuando hacían papeles similares.
6
K
71
#3
Magog
*
#2
no se que actriz de esa época lo dijo en una entrevista, que los mas babosos en pantalla luego eran de los de los mas formales, y los mas galanes eran los mas babosos (creo que Concha Velasco)
5
K
61
#4
devilinside
#2
De hecho era un actorazo por los cuatro costados. Veáse por ejemplo el papel que hizo en "Mi querida señorita"
3
K
44
#7
skaworld
#2
#4
El verdugo, El cochecito, Plácido, La escopeta nacional, El pisito, La cabina...
Este tipo era la puta definicion de Titan, llega a llevarselo George Cukor de verdad a Hollywood y habria q verlo compitiendo con Jack Lemmon o Walter Matthau
5
K
51
#9
devilinside
*
#7
Home, yo me refería a la de Mi querida Señorita porque es la actuación más opuesta que te puedas imaginar a la del maníaco sexual. Desde luego, un monstruo de la interpretación
1
K
24
#11
luckyy
#7
esa extraña pareja
1
K
22
#6
Albarkas
Inolvidable aquello de: ...las sueeeeeccaaaaaasss...
1
K
24
#5
Veelicus
Uno de los mejores actores que he visto nunca, muy minusvalorado para el talento que tenia
1
K
22
#1
elsnons
youtu.be/ohv-8CAeBzk?si=hAVOS7gONcw08xIq
0
K
11
#10
IkkiFenix
Más que un baboso, aquí era un simp o un pagafantas:
www.youtube.com/watch?v=YxCYcyESOJU
0
K
11
#8
Mangione
Genio.
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Era gracioso porque actuaba, porque no era él mismo.
Así sacaba la parte comics y ridícula de ese tipo de "hombres" babosos.
Otros actores que resultaban más babosos ( galanes los llamaban en la epoca) resultaban bastante casposos ya en la época, cuando hacían papeles similares.
Este tipo era la puta definicion de Titan, llega a llevarselo George Cukor de verdad a Hollywood y habria q verlo compitiendo con Jack Lemmon o Walter Matthau
www.youtube.com/watch?v=YxCYcyESOJU