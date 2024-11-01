edición general
José Luis López Vázquez, hace 25 años: "Nunca fui ese personaje que iba detrás de las señoras como un loco, simplemente sabía hacerlo"

El mítico actor de 'Atraco a las tres' habló con franqueza sobre uno de sus registros más repetidos a lo largo de su dilatada carrera.

#2 daniMate
Precisamente por eso resultaba "gracias" (ubiquemos el personaje en su época sin juzgarlo con los ojos actuales).
Era gracioso porque actuaba, porque no era él mismo.
Así sacaba la parte comics y ridícula de ese tipo de "hombres" babosos.

Otros actores que resultaban más babosos ( galanes los llamaban en la epoca) resultaban bastante casposos ya en la época, cuando hacían papeles similares.

#3 Magog
#2 no se que actriz de esa época lo dijo en una entrevista, que los mas babosos en pantalla luego eran de los de los mas formales, y los mas galanes eran los mas babosos (creo que Concha Velasco)

#4 devilinside
#2 De hecho era un actorazo por los cuatro costados. Veáse por ejemplo el papel que hizo en "Mi querida señorita"

#7 skaworld
#2 #4 El verdugo, El cochecito, Plácido, La escopeta nacional, El pisito, La cabina...

Este tipo era la puta definicion de Titan, llega a llevarselo George Cukor de verdad a Hollywood y habria q verlo compitiendo con Jack Lemmon o Walter Matthau

#9 devilinside
#7 Home, yo me refería a la de Mi querida Señorita porque es la actuación más opuesta que te puedas imaginar a la del maníaco sexual. Desde luego, un monstruo de la interpretación

#11 luckyy
#7 esa extraña pareja

#6 Albarkas
Inolvidable aquello de: ...las sueeeeeccaaaaaasss... xD

#5 Veelicus
Uno de los mejores actores que he visto nunca, muy minusvalorado para el talento que tenia

#10 IkkiFenix
Más que un baboso, aquí era un simp o un pagafantas:

www.youtube.com/watch?v=YxCYcyESOJU

#8 Mangione
Genio.


