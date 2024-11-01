·
10
meneos
36
clics
José Ignacio Martínez de Lejarza, la "condesa" que trafica con odio del lobby sionista cercano a Ayuso, ACOM
Lejarza usa imágenes generadas con IA, utilizando como base fotos de sus familiares, acompañadas de contenidos picantes, para atraer seguidores y conseguir interacciones en X
etiquetas
israel
acom
redes sociales
9
1
actualidad
1 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
En EEUU muchos demócratas y repúblicanos dicen que ya no es un debate izquierda vs derecha, sino nosotros contra los sionistas
A ver cuando nos ponemos aquí así
A ver cuando nos ponemos aquí así