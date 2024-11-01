edición general
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, afirmó que el petróleo de Venezuela antes solo beneficiaba a "unos corruptos, que se decían rojos, rojitos, que se robaban ese dinero"  

Jorge Rodríguez afirmó que el petróleo beneficiaba antes "a unos corruptos que se decían rojos, rojitos". Asimismo, indicó que ahora cada venta petrolera, se traducirá en prosperidad para el Venezuela."Porque la diferencia no está en cómo sacas el petróleo, la diferencia está en qué haces con esos reales del petróleo. Porque en el pasado sacaban petróleo para que se enriquecieran unos pocos. Y hubo un pasado también en el que sacaban petróleo y unos corruptos, que se decían rojos, rojitos, se robaban esos reales, esa es la verdad" enfatizó

Herrerii
Y ahora que lo controla EEUU se lo van a dar al pueblo ajajajajajajajajjajajaja ajajjajaajjajajajajajaja ajajajajajajajajajajjaaj ajajajajajajajajjajajaja ajajjajaajjajajajajajaja ajajajajajajajajajajjaaj ajajajajajajajajjajajaja ajajjajaajjajajajajajaja ajajajajajajajajajajjaaj ajajajajajajajajjajajaja ajajjajaajjajajajajajaja ajajajajajajajajajajjaaj ajajajajajajajajjajajaja ajajjajaajjajajajajajaja ajajajajajajajajajajjaaj ajajajajajajajajjajajaja ajajjajaajjajajajajajaja ajaja…   » ver todo el comentario
vGeeSiz
#1 No como antes, que repercutía en el bienestar del pueblo venezolano jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj jajajajajajajjajajaj…   » ver todo el comentario
asola33
En Venezuela usan "reales"?
