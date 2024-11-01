Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, afirmó que el petróleo de Venezuela antes solo beneficiaba a "unos corruptos, que se decían rojos, rojitos, que se robaban ese dinero"  

Jorge Rodríguez afirmó que el petróleo beneficiaba antes "a unos corruptos que se decían rojos, rojitos". Asimismo, indicó que ahora cada venta petrolera, se traducirá en prosperidad para el Venezuela."Porque la diferencia no está en cómo sacas el petróleo, la diferencia está en qué haces con esos reales del petróleo. Porque en el pasado sacaban petróleo para que se enriquecieran unos pocos. Y hubo un pasado también en el que sacaban petróleo y unos corruptos, que se decían rojos, rojitos, se robaban esos reales, esa es la verdad" enfatizó