Jorge Javier da una alegría a Telecinco con un récord llamativo y Broncano necesita la 'foto finish' tras sufrir durante un mes

El dominio de El Hormiguero en lo que llevamos de temporada es incontestable, con una ventaja de cerca de tres puntos sobre La Revuelta en septiembre (15,7% contra 13%). Este lunes, los programas del access han vivido su duelo más igualado. El cara a cara se ha resuelto por una sola décima a favor de Broncano en el tramo de estricta coincidencia. El presentador de TVE, por lo tanto, ha necesitado un mes encadenando derrotas para apuntarse, al fin, una mínima vitoria para la que ha necesitado foto finish.

mariKarmo #1 mariKarmo *
La Revuelta está haciendo shares por encima del 11-12% día tras día y parece que tiene un público fiel y estable (y esto a veces es incluso más importante).

No entiendo qué "sufrimiento" cabe ahí.

Las fiebres de "ganar" seguramente le importen bien poco a las cadenas salvo por el tema márketing. Yo creo que es más interesante el "retener" (que al final es lo que te da money día tras día).
JackNorte #3 JackNorte *
#1 Tienes que pensar en los periodicos de alguna forma tienen que hacer para que alguien entre con el desangre de clicks que estan sufriendo con la ia , dendo de nada pondran tias en bolas o tios o lo que sea o se pondran en las puertas de los supermercaos con periodicos.
mariKarmo #4 mariKarmo
#3 si ponen tíos en bolas tendrán mis 400 clicks.
meneandro #5 meneandro
#1 De hecho, que compita con el hormiguero ya es un logro. Hasta ese momento, no tenía compentencia regular (quizá puntualmente por algún acontecimiento).
A.more #2 A.more
El economista. Siempre sesgado
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Todo un mes superando de media el 2,7% menos un sólo día que supera el 0,1%
Donde está el análisis sesgado?
A.more #8 A.more
#6 septiembre del 25, del economista?
Connect #7 Connect
A mi me sabe mal y lo intenté con Broncano. Me lo pasé muy bien en aquel primer programa con el surfista ciego. Pero interrumpe muchísimo, demasiado. Y luego muchas veces se pierde en la entrevista.

Tampoco me gustan esas dos preguntas tan incómodas.

Así que simplemente, acabadas las Noticias y el tiempo, apago la tele o me voy a Netflix.
cabobronson #9 cabobronson
#7 pues yo me sigo riendo, y me siguen sorprendiendo, como ayer con los Bayona.

No es un programa de entrevistas, es un espacio cómico con la única intención de hacer reír.
