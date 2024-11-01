Jordi Évole hará “la entrevista del año” al exfiscal general del Estado para cerrar su actual temporada en laSexta

Jordi Évole anunciaba en el que iba a ser su ulltimo programa, con Alejandro Sanz, que le quedaba una entrevista y ahora se ha revelado que será al exfiscal general Álvaro García Ortiz, su primera aparición pública desde que fue condenado en 2025 por revelación de secretos. En el avance, García Ortiz cuestiona la sentencia del Supremo y afirma que “todos hemos perdido”, mientras Évole replica que Ayuso “no ha perdido”. La conversación abordará el juicio, su relación con la magistratura, el caso González Amador y vínculos con el Gobierno.