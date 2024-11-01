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Jordi Évole hará “la entrevista del año” al exfiscal general del Estado para cerrar su actual temporada en laSexta

Jordi Évole hará “la entrevista del año” al exfiscal general del Estado para cerrar su actual temporada en laSexta

Jordi Évole anunciaba en el que iba a ser su ulltimo programa, con Alejandro Sanz, que le quedaba una entrevista y ahora se ha revelado que será al exfiscal general Álvaro García Ortiz, su primera aparición pública desde que fue condenado en 2025 por revelación de secretos. En el avance, García Ortiz cuestiona la sentencia del Supremo y afirma que “todos hemos perdido”, mientras Évole replica que Ayuso “no ha perdido”. La conversación abordará el juicio, su relación con la magistratura, el caso González Amador y vínculos con el Gobierno.

| etiquetas: evole , fiscal general , garcia ortiz , entrevista del año
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5 comentarios
7 2 0 K 105 actualidad
#1 tropezon *
"Estaba seguro de que saldría absuelto. Me sentí maltratado" dice García Ortiz

En una doble entrega del programa, durante el primero García Ortiz repasará los hechos que acabaron con su salida de la institución; mientras que en la segunda parte expondrá las consecuencias y su valoración
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#2 Suleiman
#1 Sobre esto ""Estaba seguro de que saldría absuelto. Me sentí maltratado" , si no es capaz de verlo y se sorprende, es que no se entera de nada...
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reithor #4 reithor
A quien hay que entrevistar es al inspector Morocho.
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Tontolculo #5 Tontolculo
#4 que alguien saque a cantar a ese morocho que se mueeeeere de gaaaaaanas
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earthboy #3 earthboy
La entrevista salió cara porque el chaval gastó tres teléfonos durante el proceso de grabación.
Por causas laborales, por supuesto.
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menéame