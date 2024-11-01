Jon Stewart | The Daily Show [ING] (19'39'')  

La guerra de Trump en Oriente Medio sigue en pleno apogeo, con Irán cerrando el estrecho de Ormuz y los estadounidenses preparándose para enfrentarse a la temida palabra que empieza por «R»: recesión. Además, el presidente de la FCC, Brendan Carr, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no están contentos con la confusa cobertura que los medios de comunicación están haciendo de la guerra en Irán, por lo que Jon Stewart recurre a un grupo de expertos para obtener algo de verdad y claridad: el presidente Trump, Donald J. Trump, DJT y...