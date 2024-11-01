Jon Stewart - The Daily Show: El Departamento de Justicia protege a Trump de rendir cuentas por Epstein mientras MAGA ataca a las “ciudades santuario” [ENG]  

Trump se declara “absuelto” por la última publicación de los archivos de Epstein, mientras se hace público el deseo navideño de Elon Musk de hacer un viaje a la isla del sexo, y Jon Stewart aparece en la lista de Epstein… por poner su voz en documentales. Además, mientras MAGA sigue protegiendo al presidente para que no rinda cuentas por nada, Jon Stewart pone el foco en el doble rasero: el “santuario” que se le da a Trump frente al que se niega a los inmigrantes.