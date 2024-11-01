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Jon González: «El debate público está dominado por la narrativa, no por datos y evidencia reales»

Jon González: «El debate público está dominado por la narrativa, no por datos y evidencia reales»

ABC entrevista al divulgador que ha dinamitado el debate fiscal desde las redes sociales al demostrar a partir de fuentes oficiales que la rentas bajas pagan más IRPF ahora que en 2019

| etiquetas: irpf , salarios , jon gonzález , impuestos
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4 comentarios
6 2 2 K 77 actualidad
Gry #1 Gry
Me guardo el gráfico para todos los que dicen que pagan la mitad de su salario en impuestos cobrando poco más que el salario mínimo.
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#4 lawerka
#1 Contando la SS, el IVA y demás, no debe de estar muy lejos
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jonolulu #3 jonolulu
"Pedro Sánchez hijo de puta"

Si todavía fuera la narrativa...
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#2 BoosterFelix
Eso viene siendo así desde que se inventaron las religiones.
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menéame