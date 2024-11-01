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Jon González: «El debate público está dominado por la narrativa, no por datos y evidencia reales»
ABC entrevista al divulgador que ha dinamitado el debate fiscal desde las redes sociales al demostrar a partir de fuentes oficiales que la rentas bajas pagan más IRPF ahora que en 2019
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#1
Gry
Me guardo el gráfico para todos los que dicen que pagan la mitad de su salario en impuestos cobrando poco más que el salario mínimo.
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#4
lawerka
#1
Contando la SS, el IVA y demás, no debe de estar muy lejos
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#3
jonolulu
"Pedro Sánchez hijo de puta"
Si todavía fuera la narrativa...
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#2
BoosterFelix
Eso viene siendo así desde que se inventaron las religiones.
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