Joe Rogan carga contra Trump por las placas presidenciales en la Casa Blanca: “Es una locura, no debería permitirse”
El presentador dijo que tipo de espacios históricos deberían limitarse a hechos objetivos, biográficos y descriptivos, dejando atrás los juicios políticos.
etiquetas
joe rogan
trump
casa blanca
placas
CARLOSESTACABREADO
Solía ver la serie esa de prime donde sale un tal patriota, un personaje loco y listo a la par. Parece todo una distopía hasta que te das cuenta que USA actualmente es peor que toda la puta serie... Por cierto, los estelares en cierta forma, luchan contra "los locos" como patriota pero tampoco son trigo limpio. Algo parecido pasa con los demócratas y sus acólitos.
