Joana Sanz da a luz a su primer hijo con Dani Alves: “Del tamaño de la adversidad será la recompensa. Y aquí llegó”

Dani Alves ha sido uno de los principales protagonistas de la actualidad social en España en los últimos años.

Narmer #2 Narmer
Las de tragaderas que tienen algunas por dinero amor.
#1 Suleiman
Lo que mueve la pasta...
elGude #4 elGude
Yo es que flipo con este país la verdad.
#3 Colicoco
que le llamen Violeto
starwars_attacks #5 starwars_attacks *
Felicidades, has tenido un hijo con un violador, pero ¿Podríais hacernos el favor de marcharos de España?

Este VIOLADOR, aparte de no tener castigo, se lleva un premio.
#8 Poll
#5 Cuidado lo que dices que al final los jueces lo declararon inocente.
Oficialmente tuvo un deliz extramatrimonial, circulen.
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Deduzco que el bebé ha nacido muy grande.
#7 Jotax
Es la justicia de este país que luego nos quejamos de países tercermundistas pero es que lo de aquí. A pesar de ser condenado y luego liberado porque no se ido? Pues porque al final se siente invulnerable.
