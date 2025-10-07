·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8819
clics
Un artista cuela en el Museo de Cera de Madrid esculturas de Ayuso y Almeida como ratas junto a Trump, a Netanyahu de muñeco diabólico y Milei como su perrito
6660
clics
Habla escolta de Abascal. "Me daban ganas de...."
5106
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
4892
clics
Donald Trump, por Oliver Kornetzke
5649
clics
Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'
más votadas
619
Un nuevo vídeo revela que Mazón conocía las alertas hidrológicas una hora antes de la comida
315
Israel confirma un ataque que ha dejado 40 personas bajo los escombros en ciudad de Gaza tras el acuerdo
534
Financial Times relata las presiones de Donald Trump a Noruega y al comité de los Nobel para recibir el premio
265
La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025
360
El Departamento de Justicia de EEUU imputa a Letitia James, la fiscal de Nueva York que ganó un caso contra Trump
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
89
clics
Joana Sanz da a luz a su primer hijo con Dani Alves: “Del tamaño de la adversidad será la recompensa. Y aquí llegó”
Dani Alves ha sido uno de los principales protagonistas de la actualidad social en España en los últimos años.
|
etiquetas
:
joana sanz
,
dani alves
,
hijo
5
0
6
K
41
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
6
K
41
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Narmer
Las de tragaderas que tienen algunas por
dinero
amor.
5
K
56
#1
Suleiman
Lo que mueve la pasta...
1
K
24
#4
elGude
Yo es que flipo con este país la verdad.
1
K
23
#3
Colicoco
que le llamen Violeto
1
K
20
#5
starwars_attacks
*
Felicidades, has tenido un hijo con un violador, pero ¿Podríais hacernos el favor de marcharos de España?
Este VIOLADOR, aparte de no tener castigo, se lleva un premio.
1
K
19
#8
Poll
#5
Cuidado lo que dices que al final los jueces lo declararon inocente.
Oficialmente tuvo un deliz extramatrimonial, circulen.
0
K
10
#6
MoñecoTeDrapo
Deduzco que el bebé ha nacido muy grande.
0
K
11
#7
Jotax
Es la justicia de este país que luego nos quejamos de países tercermundistas pero es que lo de aquí. A pesar de ser condenado y luego liberado porque no se ido? Pues porque al final se siente invulnerable.
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
dineroamor.
Este VIOLADOR, aparte de no tener castigo, se lleva un premio.
Oficialmente tuvo un deliz extramatrimonial, circulen.