Joan Vila, el celador de Olot condenado por 11 asesinatos en una residencia, se cambia de sexo

Joan Vila, condenado por los asesinatos de 11 ancianos en la residencia La Caritat de Olot, ha iniciado un proceso de cambio de sexo y de identidad mientras cumple condena en el centro penitenciario de Puig de les Basses de Figueres. El recluso, que habría adoptado el nombre de Aida, ya se encuentra en el departamento de mujeres tras el tratamiento hormonal y está pendiente de la intervención quirúrgica definitiva, que asumirá la sanidad pública, según ha avanzado El Punt Avui.