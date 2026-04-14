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Joan Vila, el celador de Olot condenado por 11 asesinatos en una residencia, se cambia de sexo

Joan Vila, el celador de Olot condenado por 11 asesinatos en una residencia, se cambia de sexo

Joan Vila, condenado por los asesinatos de 11 ancianos en la residencia La Caritat de Olot, ha iniciado un proceso de cambio de sexo y de identidad mientras cumple condena en el centro penitenciario de Puig de les Basses de Figueres. El recluso, que habría adoptado el nombre de Aida, ya se encuentra en el departamento de mujeres tras el tratamiento hormonal y está pendiente de la intervención quirúrgica definitiva, que asumirá la sanidad pública, según ha avanzado El Punt Avui.

| etiquetas: celador de olot , asesinatos , residencia , trans , cambio de sexo
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8 comentarios
7 1 0 K 66 actualidad
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
#2 si se corta el pito y se lo echa a los cerdos, igual es que la cosa va en serio.
No es solo un cambio de nombre, es que se la quiere cortar, el muy.
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magnifiqus #5 magnifiqus *
#4 Primero pregunté y luego leí la noticia xD . Parece que en este caso la cosa va en serio, nada que objetar pues. Supongo y espero que los centros penitenciarios femeninos estén preparados para lidiar con los problemas que puedan ocasionar estas cambios.
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Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
#5 Ea.
Quiero que me llaméis Loretta.
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#1 Albarkas
Mientras cumpla su condena, como si se hace del Opus.
0 K 19
magnifiqus #2 magnifiqus
#1 ¿Y si este cambio de sexo fuese en fraude de ley, para disfrutar de mejores condiciones penitenciarias, también daría igual? No afirmo, solo pregunto.
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#7 thekeeper
Lo de que la sanidad publica asuma el coste de un asesino pra un cambio de sexo me parece surrealista, me parece bien para el resto de ciudadanos pero para un asesino? 11 muertes , la deuda con esas personas y sus familias ademas de con el estado no deberia permitir eso, se jode con el sexo que le toco
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RanaPaca #8 RanaPaca
#7 el problema de lo que sugieres es donde ponemos la línea. Y si tiene un infarto, le atendemos o no? O un dolor de muelas? Y si es un robagallinas el que necesita una intervención?
Mejor no abrir la veda en todo lo que suponga recorte de derechos y deshumanizar a grupos de gente
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#3 Toponotomalasuerte
Iba a decir que vaya mierda de titular, pero la entradilla aún da más asco.
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menéame