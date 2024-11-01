Joan Manuel Serrat - «Mediterraneo» (Vídeo con letra)  

«Mediterráneo» es una canción del cantautor español Joan Manuel Serrat, tema incluido en su disco Mediterráneo editado en 1971 por la compañía discográfica Zafiro/Novola. En 2004 fue elegida por votación popular como la mejor canción de la historia de la música popular en España, en un programa de TVE, de título Nuestra mejor canción. Fue también elegida la mejor canción del pop español por la revista Rolling Stone en 2010. — es.wikipedia.org/wiki/Joan_Manuel_Serrat
Y escondido trás las cañas, duerme mi primer amor
Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya
Y, amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas
Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno
Que han vertido en ti, cien pueblos, de Algeciras a Estambul
Para que pintes de azul sus largas noches de invierno
A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura
A tus atardeceres rojos, se acostumbraron mis ojos
Como el recodo al camino
Soy cantor, soy embustero
Me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Nací en el Mediterráneo
Y te acercas, y te vas después de besar mi aldea
Jugando con la marea, te vas pensando en volver
Eres como una mujer perfumadita de brea
Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme
Ay, si un día, para mi mal, viene a buscarme la parca
Empujad al mar mi barca con un levante otoñal
Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas
Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo
En la ladera de un monte, más alto que el horizonte
Quiero tener buena vista
Mi cuerpo será camino
Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista
Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo
Nací en el Mediterráneo
Nací en el Mediterráneo»
