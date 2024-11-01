edición general
Joan Manuel Serrat - «Mediterraneo» (Vídeo con letra)

Joan Manuel Serrat - «Mediterraneo» (Vídeo con letra)  

«Mediterráneo» es una canción del cantautor español Joan Manuel Serrat, tema incluido en su disco Mediterráneo editado en 1971 por la compañía discográfica Zafiro/Novola. En 2004 fue elegida por votación popular como la mejor canción de la historia de la música popular en España, en un programa de TVE, de título Nuestra mejor canción. Fue también elegida la mejor canción del pop español por la revista Rolling Stone en 2010.

| etiquetas: joan manuel serrat , clásico , mediterraneo , cantautor , exilio
2 comentarios
  1. Rorschach_ #1 Rorschach_ *
    «Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa
    Y escondido trás las cañas, duerme mi primer amor
    Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya
    Y, amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas

    Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno
    Que han vertido en ti, cien pueblos, de Algeciras a Estambul
    Para que pintes de azul sus largas noches de invierno
    A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura

    A tus atardeceres rojos, se acostumbraron mis ojos
    Como el recodo al camino
    Soy cantor, soy embustero
    Me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero
    ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
    Nací en el Mediterráneo
    Y te acercas, y te vas después de besar mi aldea
    Jugando con la marea, te vas pensando en volver
    Eres como una mujer perfumadita de brea
    Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme

    Ay, si un día, para mi mal, viene a buscarme la parca
    Empujad al mar mi barca con un levante otoñal
    Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas
    Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo

    En la ladera de un monte, más alto que el horizonte
    Quiero tener buena vista
    Mi cuerpo será camino
    Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista

    Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo
    Nací en el Mediterráneo
    Nací en el Mediterráneo»
    _________________

    es.wikipedia.org/wiki/Mediterráneo_(canción)
    _________________

  2. #2 lestat *
    #1 Que bonito te ha quedado, que bien escribes, deberías enviarlo a algún sitio :troll:
    0 K 5

