Jesús Calleja sufre un fuerte accidente con varias vueltas de campana en el Rally Dakar y abandona la carrera  

El aventurero español sufrió un aparatoso vuelco en la quinta etapa que le obligó a abandonar la competición. El aventurero leonés sufrió un aparatoso vuelco en la quinta etapa que le obligó a abandonar la competición tras completar varias vueltas de campana que destrozaron por completo su Santana Pickup T1+, aunque tanto él como su copiloto Eduardo Blanco resultaron ilesos del violento impacto.
| etiquetas: jesús , calleja , fuerte , accidente , rally , dakar , varias , vueltas , campana
Calleja como si participa en las 24h de Le Mans, me la trae al pario.
¿Los copilotos qué son, ingenieros de apoyo al pilotaje?
soymotor.com/competicion/noticias/asi-no-se-puede-correr-isidre-esteve
"Tengo que ser correcto al hablar ahora con vosotros... pero hay cosas que no pueden ser y esta es una de ellas. No puedes terminar el 25 y salir el 70 porque entonces piensas ¿para qué corro? Salen delante nuestro 40 pilotos más lentos. ¿Resultado? Todo el rato en el polvo, no veíamos la pista", comentó Esteve al término de la etapa… » ver todo el comentario
Que poca verguenza.
Por cierto, lo de Pablo Iglesias e Irene Montero con las marcas de las gafas de esquiar, y analizando lo que pasa en Venezuela (decenas de muertos, un presidente secuestrado / detenido, 8 millones de exiliados), ¿eso que es?
Mi comentario viene por , que dice ...
"el niño rico se ha hecho pupita mientras disfrutaba con sus juguetes caros"