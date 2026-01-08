Jesús Calleja sufre un fuerte accidente con varias vueltas de campana en el Rally Dakar y abandona la carrera  

El aventurero español sufrió un aparatoso vuelco en la quinta etapa que le obligó a abandonar la competición. El aventurero leonés sufrió un aparatoso vuelco en la quinta etapa que le obligó a abandonar la competición tras completar varias vueltas de campana que destrozaron por completo su Santana Pickup T1+, aunque tanto él como su copiloto Eduardo Blanco resultaron ilesos del violento impacto.