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Jerome Powell (Fed) planea permanecer en la junta de la Reserva Federal alegando que los ataques legales de la administración Trump han puesto en riesgo la independencia del banco central [ENG]

Jerome Powell (Fed) planea permanecer en la junta de la Reserva Federal alegando que los ataques legales de la administración Trump han puesto en riesgo la independencia del banco central [ENG]

Jerome Powell dijo el miércoles que tiene previsto permanecer en la junta de la Reserva Federal después de que su mandato como presidente termine el mes que viene “durante un periodo de tiempo, aún por determinar”, afirmando que los ataques legales “sin precedentes” por parte de la administración Trump han puesto en riesgo la independencia del banco central del país. “Me preocupa que estos ataques estén debilitando esta institución y poniendo en riesgo cosas que realmente importan al público”, dijo Powell.

| etiquetas: jerome , powell , fed , reserva , federal
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4 comentarios
8 1 0 K 103 actualidad
themarquesito #3 themarquesito
Hasta que el nuevo director de la Fed sea debidamente nombrado, es normal que Powell permanezca como director en funciones
2 K 60
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Así se plata cara a Trump. Con dos cojones
1 K 40
#2 Grahml *
#1 Powell contrataca  media
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#4 Luiskelele
Y no le falta razón.
0 K 10

menéame