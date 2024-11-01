Jerez se prepara para las elecciones

Un video de campaña andaluza confunde el pueblo de extremadura Jerez con uno de Andalucia. En la noticia cuentan en tono humorístico la situación del ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (extremadura) donde cunde el caos al enterarse, por un videoclip del PP andaluz, de que supuestamente deben participar en las elecciones andaluzas. El alcalde y su teniente discuten confundidos sobre si son extremeños o andaluces, a quién votar y qué hacer. Finalmente deciden abrir los colegios electorales sin avisar a nadie para evitar problemas legales.