Jensen Huang logró convencer a Trump para vender sus chips H200 en China. Ahora China no se los quiere comprar

Jensen Huang logró que Trump permitiera vender los H20 en China y ahora ha conseguido que se levante parcialmente el veto a los H200. Pero China planea restringir su acceso: exigiría aprobación previa y justificar por qué los chips locales no bastan. Además, impulsa chips nacionales al incluirlos en su lista oficial de compras. Aunque Huawei y Cambricon avanzan, empresas como ByteDance o Alibaba aún prefieren los H200 por su potencia y compatibilidad. Huang advierte que vetar a China solo fortalecerá su industria.