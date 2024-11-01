Jensen Huang logró convencer a Trump para vender sus chips H200 en China. Ahora China no se los quiere comprar

Jensen Huang logró que Trump permitiera vender los H20 en China y ahora ha conseguido que se levante parcialmente el veto a los H200. Pero China planea restringir su acceso: exigiría aprobación previa y justificar por qué los chips locales no bastan. Además, impulsa chips nacionales al incluirlos en su lista oficial de compras. Aunque Huawei y Cambricon avanzan, empresas como ByteDance o Alibaba aún prefieren los H200 por su potencia y compatibilidad. Huang advierte que vetar a China solo fortalecerá su industria.
| etiquetas: jensen huang , nvidia , trump , negocio , chip , h200 , china
Y mira que ha hecho la pelota a Trump, pero nada.
x.com/i/status/1948179224734351609
Los chinos ya tenían el as en la manga.
La luz ya es más barata en China que en otros países y a los que usen chips locales se la bajan aún más. Así pueden compensar su menor eficiencia.