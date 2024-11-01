edición general
7 meneos
26 clics
Jensen Huang logró convencer a Trump para vender sus chips H200 en China. Ahora China no se los quiere comprar

Jensen Huang logró convencer a Trump para vender sus chips H200 en China. Ahora China no se los quiere comprar

Jensen Huang logró que Trump permitiera vender los H20 en China y ahora ha conseguido que se levante parcialmente el veto a los H200. Pero China planea restringir su acceso: exigiría aprobación previa y justificar por qué los chips locales no bastan. Además, impulsa chips nacionales al incluirlos en su lista oficial de compras. Aunque Huawei y Cambricon avanzan, empresas como ByteDance o Alibaba aún prefieren los H200 por su potencia y compatibilidad. Huang advierte que vetar a China solo fortalecerá su industria.

| etiquetas: jensen huang , nvidia , trump , negocio , chip , h200 , china
6 1 0 K 90 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 90 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Decirme sino es hermoso xD xD xD
8 K 114
#2 Grahml
#1 Llegó tarde.

Y mira que ha hecho la pelota a Trump, pero nada.

x.com/i/status/1948179224734351609

Los chinos ya tenían el as en la manga.
1 K 32
Gry #4 Gry
#2 Tiene el as del precio de la energía: www.negocios.com/articulo/todo-es-geopolitica/china-ofrece-subsidios-e

La luz ya es más barata en China que en otros países y a los que usen chips locales se la bajan aún más. Así pueden compensar su menor eficiencia.
0 K 16
crob #3 crob *
#1 karma wins :roll:
0 K 11
javierchiclana #5 javierchiclana
#1 Decidme si no es hermoso :troll:
0 K 17
#6 Barriales
#1 ahora trumpo le pedirá el 50% de los beneficios.
0 K 8
#7 diablos_maiq
#1 sino :troll:
0 K 10

menéame