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Jensen Huang, CEO de Nvidia, anticipa una era de control y sobrecarga laboral impulsada por la inteligencia artificial

Jensen Huang, CEO de Nvidia, anticipa una era de control y sobrecarga laboral impulsada por la inteligencia artificial

Huang también abordó el debate sobre el reemplazo masivo de trabajadores por IA, uno de los temas que más preocupación genera en el mercado laboral

| etiquetas: ia , laboral
6 2 0 K 78 tecnología
10 comentarios
6 2 0 K 78 tecnología
#1 woke
Te explotarán hasta la extenuación antes de sustituirte por la IA
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#8 alhambre
#1 Con IA o sin ella, va a trabajar más Rita la cantaora, también conocida como "mi prima la del pueblo" o "sí por los cojones".

Pa cuatro días que estamos aquí y aún pretenden añadir ceros a su cuenta, a nuestra costa.
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Gry #2 Gry
¿Y que va a decir? ¿os vamos a dejar a todos sin trabajo?
2 K 32
taSanás #4 taSanás
#2 igual eso hace subir aún más las acciones. La carrera de la rata
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#6 Marisadoro
#2 Como dijo aquel presidente de la patronal, que acabó en la carcel:
"Hay que trabajar más y cobrar menos.
(G. Díaz Ferrán)
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#5 woke
Si puedes hacer más en menos tiempo, harás más en menos tiempo o te despedirán.
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#3 Pitchford
La IA quitará mucho trabajo básico, pero supervisar lo que haga, para no hacer o decir tonterías, va a dar trabajo a espuertas. En los resultados no supervisados habrá que poner una marca especial, aviso para navegantes.
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rojo_separatista #7 rojo_separatista
#3, por regla general la gente suele pensar que es más inteligente e imprescindible de lo que realmente es.
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#9 alhambre
#7 Especialmente en entornos laborales, donde se puede ir el más espabilado que todo sigue funcionando con un nivel de chapuza sorprendentente robusto.
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#10 NanakiXIII
#3 Sí, nos "ascenderán" a todos a supervisores.
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