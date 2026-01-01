edición general
Jeffrey Epstein tuvo un papel importante en convertir la Call of Duty en un infierno de microtransacciones

Jeffrey Epstein tuvo un papel importante en convertir la Call of Duty en un infierno de microtransacciones

La última remesa de archivos del Departamento de Justicia de EE. UU., publicada el 31 de enero de 2026, reveló algo que pocos esperaban encontrar entre la correspondencia del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein: debates sobre el condicionamiento de los niños a través de las economías de los videojuegos. Además, Bobby Kotick, conocido por sus 32 años como director ejecutivo del estudio Activision Blizzard, creador de Call of Duty, aparece mencionado más de 300 veces en los archivos recién desclasificados.

Gadfly #2 Gadfly
Tb mató a Kennedy?
Pablosky #1 Pablosky *
Como se confirma en la cadena de correos electrónicos, Kotick propuso vincular el contenido educativo con incentivos del mundo real, sugiriendo recompensas como «minutos de teléfono móvil, créditos para iPhone, artículos virtuales en juegos». Holman respondió mostrando su acuerdo y profundizando aún más en las implicaciones psicológicas.

«Estoy totalmente a favor de adoctrinar a los niños en la economía», escribió Holman. «Me encanta que su ejemplo de «acontecimientos del mundo real» sean

…   » ver todo el comentario
Pablosky #3 Pablosky
#1 teniendo en cuenta que una parte del texto contradice el titular en parte no sé si autodescartarla por sensacionalista o dejarla para mostrar que los directivos de Activision son escoria. ¿Qué opináis?
