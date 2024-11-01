Jefes que creen que inspiran, pero su equipo no lo ve así

Los resultados de mi tesis doctoral no solo me han sorprendido, sino también me han hecho replantearme muchos de los supuestos que se dan por sentados en la gestión de personas. Y lo peor: confirman que tenemos un problema serio de percepción, coherencia y liderazgo pasivo disfrazado de modernidad.
No hay más secreto.
Las charlitas motivacionales, los másters de liderazgo y los biopics de Steve Jobs te los puedes introducir por vía rectal.
No he visto tanta Hipocresía en mi vida...
En consecuencia y por suerte, lo aguante poco tiempo.