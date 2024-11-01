edición general
Jefes que creen que inspiran, pero su equipo no lo ve así

Los resultados de mi tesis doctoral no solo me han sorprendido, sino también me han hecho replantearme muchos de los supuestos que se dan por sentados en la gestión de personas. Y lo peor: confirman que tenemos un problema serio de percepción, coherencia y liderazgo pasivo disfrazado de modernidad.

Con los políticos pasa igual
Muchos empresarios tienen rasgos psicopáticos y narcisistas. No es raro que su percepción sea distinta a la de las personas que le rodean.
Si quieres un trabajador motivado, págale bien y muestra respeto por su persona, su trabajo y sus derechos.

No hay más secreto.

Las charlitas motivacionales, los másters de liderazgo y los biopics de Steve Jobs te los puedes introducir por vía rectal.
#3 A mí me denegaron 3 veces el igualarme el salario con mis compañeros con resultados similares, en cambio querían que empezasemos las reuniones con "citas" de un tal Víctor Kuppers para motivar...

No he visto tanta Hipocresía en mi vida...

En consecuencia y por suerte, lo aguante poco tiempo.
