Un jefe estrena el 1 de diciembre con su “emocionante y divertido” calendario de adviento de despidos

En lo que él define como “una actividad navideña llena de magia, sueños y emoción”, Martín Vasalto, director regional para el norte de España de Jenkins & Co., ha anunciado esta mañana que hoy mismo, 1 de diciembre, ha puesto en marcha un “calendario de adviento de despidos”. “Cada día destaparemos una casilla y en vez de una chocolatina lo que habrá es un papel con el nombre de un trabajador escrito. Puede ser cualquiera, ¿eh? Cualquier cargo menos uno, jeje, que soy yo”, ha explicado a sus trabajadores esta mañana.