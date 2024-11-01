edición general
Un jefe estrena el 1 de diciembre con su “emocionante y divertido” calendario de adviento de despidos

En lo que él define como “una actividad navideña llena de magia, sueños y emoción”, Martín Vasalto, director regional para el norte de España de Jenkins & Co., ha anunciado esta mañana que hoy mismo, 1 de diciembre, ha puesto en marcha un “calendario de adviento de despidos”. “Cada día destaparemos una casilla y en vez de una chocolatina lo que habrá es un papel con el nombre de un trabajador escrito. Puede ser cualquiera, ¿eh? Cualquier cargo menos uno, jeje, que soy yo”, ha explicado a sus trabajadores esta mañana.

Guanarteme #2 Guanarteme
#0 Tú y tus envíos de Laboro :troll:
2 K 43
#1 MADMax2 *
Empezaba a alucinar ... pero EMT

Y antes de terminar de leer "la noticia" estaba imaginando que era EEUU en la Era Trump
1 K 17
#4 DenisseJoel
Excelente noticia para los liberales, despidos, eficiencia, meritocracia.
0 K 11
eltxoa #3 eltxoa
Jodo! Esto me ha hecho recordar que hoy empieza adventofcode.com/

Este ahí con IA :troll:
0 K 10

