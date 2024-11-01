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Jefe del Estado Mayor israelí: «No se trata de un golpe final. Seguiremos hasta que nos detengan» (HEB)
«Los hospitales están abarrotados». El jefe de la Cruz Roja en el Líbano declaró al canal qatarí «Al-Arabiya» que al menos 300 personas habían muerto o resultado heridas en los ataques.
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:
sionismo
,
líbano
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israel
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genocidio
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#2
johel
*
"Hasta que nos detengan" ¿Esta claro ya o hay que explicarlo con dibujitos?
Va, con dibujitos;
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#1
Tkachenko
*
El Ejército de Defensa de Israel (FDI) ha anunciado que hoy (miércoles) ha iniciado la operación «Oscuridad eterna» en el Líbano, y la ha calificado como «el ataque aéreo más significativo contra Hezbolá» desde el inicio de la guerra, en el marco del cual decenas de aviones de combate han atacado, en menos de 10 horas, más de 100 objetivos distintos en todo el Líbano - Se informó de decenas de muertos: «Los hospitales están abarrotados». El jefe de la Cruz Roja en el Líbano declaró al canal…
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#3
A.more
Lo dicho. La única solución, como con Hitler, es pararlos
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#4
Pitchford
Espero que este acelerón de sus destrucciones y matanzas sea porque saben que Usa les va a decir que se acabó lo que se daba, que si no Ormuz no abre.
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#5
luckyy
Detención, no; EXPULSIÓN.
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Va, con dibujitos;