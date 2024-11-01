JD Vance desmiente a Pete Hegseth sobre la construcción de una base militar de Catar en suelo estadounidense [ENG]

El vicepresidente JD Vance pareció desesperado el domingo por desacreditar como “noticias falsas” la sorprendente declaración del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre la construcción de una base aérea de la Fuerza Aérea del Emirato de Catar en Idaho. La semana pasada, Hegseth anunció que Estados Unidos construiría una instalación en el corazón del país para “alojar un contingente de cazas F-15 cataríes y a sus pilotos”, lo que desató una oleada de críticas desde ambos partidos.