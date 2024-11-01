edición general
Javier Pérez Dolset: "El BBVA es una organización criminal"

En su entrevista con Risto Mejide, Dolset ha señalado que en su opinión, la malograda OPA al Banco Sabadell, forma parte de una estrategia del BBVA para dilatar las investigaciones en la Audiencia Nacional sobre la financiación de 10 millones a Villarejo y otros 30 a diversos policías de alto rango, guardias civiles y miembros de aduanas.

#1 mariopg
todos los bancos lo son; de hecho, todas las grandes corporaciones
elsnons #4 elsnons *
El BB antes ahora BBVA siempre ha estado un pelín por debajo, en todos los aspectos, de lo conseguido por el Santander que es el banco del ppsoe. BBVA quiere pero no le dejan o no puede. A lo mejor si financia una buena campaña condonando la deuda a posteriori , quizás así consiga lo que quiere.
millanin #5 millanin
#4 Santander, BBVA y la caixa son los tres más grandes en ese orden y casualmente los tres peores por ese orden.

Y todos son del ppsoe o quen haga falta. De hecho es el BBVA el que suele prestar dinero al ps0e. Y por cierto también al pp y a casi todos los del lado bueno de la historia.
#2 Jodere
Muy desencaminado no ira, con la financiación a esos impresentables.
#3 mancebador
Recordemos que este señor es uno de los fontaneros de las cloacas del PSOE.
