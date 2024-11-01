Javier Pérez Dolset: "El BBVA es una organización criminal"

En su entrevista con Risto Mejide, Dolset ha señalado que en su opinión, la malograda OPA al Banco Sabadell, forma parte de una estrategia del BBVA para dilatar las investigaciones en la Audiencia Nacional sobre la financiación de 10 millones a Villarejo y otros 30 a diversos policías de alto rango, guardias civiles y miembros de aduanas.
Y todos son del ppsoe o quen haga falta. De hecho es el BBVA el que suele prestar dinero al ps0e. Y por cierto también al pp y a casi todos los del lado bueno de la historia.