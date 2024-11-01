Javier Milei: " Tengo la peor de las opiniones desde lo humano de Cayetana Álvarez Toledo"

"Yo tengo una excelente opinión y valoración tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Santiago Abascal. Me parecen dos personas respetables, honorables y que tienen claro lo que requiere la solución que implica salir del socialismo", ha empezado diciendo Milei. Y ha añadido sobre Álvarez Toledo: "Y al mismo tiempo tengo la peor de las opiniones desde lo humano de Cayetana Álvarez Toledo. De hecho, ella ha venido a la Argentina a hacer campaña en mi contra, a decir barbaridades y mentiras contra mi persona durante la campaña del 2023".