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Javier Milei: " Tengo la peor de las opiniones desde lo humano de Cayetana Álvarez Toledo"

Javier Milei: " Tengo la peor de las opiniones desde lo humano de Cayetana Álvarez Toledo"

"Yo tengo una excelente opinión y valoración tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Santiago Abascal. Me parecen dos personas respetables, honorables y que tienen claro lo que requiere la solución que implica salir del socialismo", ha empezado diciendo Milei. Y ha añadido sobre Álvarez Toledo: "Y al mismo tiempo tengo la peor de las opiniones desde lo humano de Cayetana Álvarez Toledo. De hecho, ella ha venido a la Argentina a hacer campaña en mi contra, a decir barbaridades y mentiras contra mi persona durante la campaña del 2023".

| etiquetas: javier milei , cayetana álvarez de toledo , lapeordelasopiniones
16 4 2 K 151 politica
28 comentarios
16 4 2 K 151 politica
Comentarios destacados:    
gale #6 gale
Irrelevante la opinión de Milei. Está como una cabra.
4 K 61
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Que este cipayo considere honorables a la Marquesa de Quirones y al Culopollo Pagazas, lo deja honorablemente en muy mal lugar, .
2 K 32
woody_alien #5 woody_alien
#1 ¿Honor? ¿Qué honor? Es un tipo que habla con perros muertos.
1 K 22
calde #11 calde
#5 Lo del honor yo diría que más bien choca un poco con lo de estafar a miles de personas con criptos...
1 K 29
Findeton #10 Findeton
#1 Cipayos sois vosotros que estáis a favor de Irán que os sube los precios de la gasolina.
1 K -1
josde #12 josde
#10 Sera por que unos asesinos de EEUU y Israel le han bombardeado y matado gente antes de declararles una guerra que es ilegal.
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Findeton #16 Findeton
#12 No seas cipayo, Irán está bloqueando el paso marítimo a barcos que nada tienen que ver con los ataques americanos.
2 K -3
Bonzaitrax #22 Bonzaitrax
#16 Mintiendo, así a calzón quitado. El pedófilo TRUMPetero está orgulloso de tí.
1 K 22
Findeton #24 Findeton
#22 Quien miente es Irán, más bien. Pero claro, tú crees a los ayatolahs que cuelgan homosexuales.
0 K 9
eltxoa #14 eltxoa
#10 no es Irán quien sube los precios de la gasolina, es el mercado :troll:
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Findeton #15 Findeton
#14 Es Irán quien no deja pasar cargueros y por tanto baja la oferta, lo cual sube precios.
1 K -1
eltxoa #17 eltxoa
#15 aquí vemos noticias de que sí que pasan. no estarás mientiendome?
1 K 22
Findeton #18 Findeton
#17 Pasan algunos, pocos. Dicho bloqueo reduce la oferta y aumenta precios. Y algunos cipayos lo defienden.
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eltxoa #19 eltxoa
#18 No pasan los de USA, que es uno de los que más petróleo tiene y no lo necesita. Vamos pura especulación. Nada que ver con Irán.
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Findeton #20 Findeton
#19 Lo que dices es falso, hay petroleros de todo tipo de banderas que no pasan.
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eltxoa #23 eltxoa
#20 Qué cambien la bandera como hacen otras veces.
0 K 12
Bonzaitrax #21 Bonzaitrax
#17 ¿Findeton mintiendo? Noooooooo, que vaaaaaaaaaaaaaa xD
1 K 22
#2 ctm2000j
donde quedó aquello de "simio no ataca a simio"...?
2 K 27
Priorat #4 Priorat
#2 Es que la mala opinión es por, según Milei, Cayetana dijo cosas feas de él.
1 K 15
josde #13 josde
#2 Pregúntaselo a @Findeton que sabe mucho de eso de cipayos, nazis y Milei.
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#25 Nasser
Es un cómico, pero ni gracias tiene. Pobre Argentina.
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a69 #26 a69
Sabía que esa señora era una HDP,. Pero ya si el propio milei que es otro HDP lo confirma, pues HDP^2
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Cabre13 #9 Cabre13
Intento entender qué inquina puede tener contra ella Milei y me da la impresión de que está o hay alguna confusión, o es parte de sus delirios persecutorios o está repitiendo lo que ha escuchado a alguien que le ha hablado desde españa.
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fofito #8 fofito
Milei,no te vengas arriba,vomitar tú propia bilis no es tener una opinión
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#7 cKr1
Cómo se lo va a pasar con esto Bolaños en la próxima sesión de control del Congreso.
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#3 Tiranoc
¿Y qué es "lo humano de Cayetana Álvarez de Toledo"? ¿dar los buenos días a algún vecino?
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#27 sliana
Como puede estar acertado y equivocado a la vez? Fácil, si le haces la pelota le caes bien y si no le caes mal.
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aruleno #28 aruleno
No os preocupéis, que con un poco de suerte este no se "libra"
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menéame