Javier Milei celebró captura de Maduro: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO"

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la noticia sobre la captura del venezolano Nicolás Maduro, con un mensaje contundente: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”. La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura sostenida y pública de fuerte confrontación con el gobierno venezolano. Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.