edición general
6 meneos
17 clics

Javier Milei celebró captura de Maduro: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO"

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la noticia sobre la captura del venezolano Nicolás Maduro, con un mensaje contundente: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”. La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura sostenida y pública de fuerte confrontación con el gobierno venezolano. Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.

| etiquetas: milei , venezuela , maduro , captura
5 1 1 K 65 actualidad
8 comentarios
5 1 1 K 65 actualidad
GeneWilder #1 GeneWilder
Pobre marioneta.
9 K 83
Sinfonico #2 Sinfonico *
#1 La marioneta hablando de libertad, tiene coña. A él no necesitan invadirlo, ya les está regalando el país
3 K 40
berkut #6 berkut
#1 De pobre nada
1 K 29
#7 Marisadoro
#6 Ya tendrá mansión en Miami cerca de los Macri.
1 K 29
#8 petal *
#1 hay algún país que no lo sea? directa o indirectamente todos lo son.
0 K 15
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
No es el único hijo de puta que lo va a hacer.
2 K 33
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Viva el petróleo carajo!!

(Y por esta razón los gringos no quieren energías renovables, quieren tener hegemonía en el suministro de petroleo)
1 K 20
Cosmos1917 #4 Cosmos1917 *
Esta es su libertad. Que el día de hoy quede grabada a fuego para las generaciones que vengan. Están pletóricos pero porque son muy tontos.
0 K 7

menéame