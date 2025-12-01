Javier Gomá, el filósofo mundano: “No estoy tan lejos de María Pombo. Leer libros no nos hace mejores”

Una de sus obras más vendidas, ‘Filosofía mundana’, está siendo representada en Nave 10, en Matadero Madrid. También acaba de publicar ‘Fuera de carta’, un inventario de brevísimos ensayos que invitan a reflexionar sobre la vida. “Somos parecidos a los ángeles, pero con un destino parecido al de las polillas”, afirma. Leer sin subscripcion: www.removepaywall.com/search?url=https://elpais.com/cultura/2025-12-01
Claro que leer libros nos hace mejores. Mientras se lee un libro no se anda ni jodiendo a los demás ni al planeta.
Que hps los lectores de libros!!!
Incluso puede que ni nos hagan mejores ni peores. Puede que solo nos distraigan.
Que yo suelo leer, pero dejemos de mitificar el libro como un elemento mágico que te convierte de facto en mejor persona.