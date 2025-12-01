edición general
Javier Gomá, el filósofo mundano: “No estoy tan lejos de María Pombo. Leer libros no nos hace mejores”

Javier Gomá, el filósofo mundano: "No estoy tan lejos de María Pombo. Leer libros no nos hace mejores"

Una de sus obras más vendidas, ‘Filosofía mundana’, está siendo representada en Nave 10, en Matadero Madrid. También acaba de publicar ‘Fuera de carta’, un inventario de brevísimos ensayos que invitan a reflexionar sobre la vida. “Somos parecidos a los ángeles, pero con un destino parecido al de las polillas”, afirma. Leer sin subscripcion: www.removepaywall.com/search?url=https://elpais.com/cultura/2025-12-01

comentarios
frankiegth
"...Leer libros no nos hace mejores”..."

Claro que leer libros nos hace mejores. Mientras se lee un libro no se anda ni jodiendo a los demás ni al planeta.
Torrezzno
#2 como que no, y el arbol que han talado para imprimirlo? :troll:
frankiegth
#5. Replantado. En el norte de Europa existe la tala responsable y planificada por zonas de bosques maduros que inmediatamene se replantan.
jaramero
#5 y probablemente sea de eucaliptos, que antes de plantarlos habrán quemado un monte lleno de cachorros de lince y cochinos jabalines :'(

Que hps los lectores de libros!!! :troll:
JackNorte
Comprad mi libro.
angelitoMagno
En efecto, leer libros no nos hace mejores ...
 media
angelitoMagno
Ahora en serio, un libro es una herramienta de comunicación. Nos harán mejores o peores según lo que nos comuniquen.
Incluso puede que ni nos hagan mejores ni peores. Puede que solo nos distraigan.

Que yo suelo leer, pero dejemos de mitificar el libro como un elemento mágico que te convierte de facto en mejor persona.
Huginn
Polémica sin sentido. Por regla general, la cultura abre la mente; ergo...
angelitoMagno
Leer libros nos hace más libres :roll:
 media
EldelaPepi
Pero no leerlos nos hace peores.
Jaime131
Escribirlos tampoco.
