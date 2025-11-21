edición general
Javier Aureliano García dimite como presidente de la Diputación de Almería tras su detención por el 'caso Mascarillas'

Javier Aureliano García Molina ha presentado su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial este viernes por la mañana, después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordase este pasado jueves su puesta en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial

valandildeandunie
O sea, que el partido condenado tres veces por financiación ilegal no ha sido capaz de expulsarlo. xD xD
obmultimedia
Alguien del PP dimitiendo.
Que alguien me pellizque, creo que estamos en un sueño.
jonolulu
#1 Con qué poco te conformas. Sueño sería que alguien del PP no robase... o bueno, sería un milagro
pepel
#1 ¿Y la pasta dónde está?
Antipalancas21
Tu sabes que esa sentencia se puede recurrir y mientras estén deliberando sobre ella se queda en pausa
poxemita
Pues según la doctrina Sánchez, ya el PP queda exonerado, y más aún sus líderes.
strike5000
Y el Fiscal General del Estado, ya condenado, hasta donde yo sé todavía no ha dimitido...
ElmaEscobar
#3 Le han condenado a inhabilitación, no es necesario que dimita, ya está dimitido.
