Jared Kushner es el nombre censurado de la llamada interceptada por la NSA sobre Irán (ING)

Jared Kushner es el nombre censurado de la llamada interceptada por la NSA sobre Irán (ING)

Una denuncia de un informante acusa a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, de haber limitado la difusión de un informe de la NSA sobre una llamada interceptada entre agentes extranjeros en la que se mencionaba a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, como posible vía de influencia en negociaciones sobre Irán. El documento sigue clasificado y genera división política: aliados de Gabbard y algunos inspectores dudan de su credibilidad, mientras críticos cuestionan el papel diplomático informal de Kushner. menea.me/2gu12

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
En general sabemos que se mueven hilos en las sombras del poder. Pero es que estos ni sombras ni pollas.
me_joneo_pensando_en_ti #3 me_joneo_pensando_en_ti
#2 carraxe *
Otro sionista declarado. Están todos más que podridos. Este era el que quería hacer promociones inmobiliarias en Gaza
