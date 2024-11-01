Jared Kushner es el nombre censurado de la llamada interceptada por la NSA sobre Irán (ING)

Una denuncia de un informante acusa a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, de haber limitado la difusión de un informe de la NSA sobre una llamada interceptada entre agentes extranjeros en la que se mencionaba a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, como posible vía de influencia en negociaciones sobre Irán. El documento sigue clasificado y genera división política: aliados de Gabbard y algunos inspectores dudan de su credibilidad, mientras críticos cuestionan el papel diplomático informal de Kushner. menea.me/2gu12
