Jaque mate de Ryanair a eDreams: un simple cambio en su código hundió un 40% a la agencia de viajes online

Perder más de un 40% del valor en bolsa en un día es algo que pocas empresas viven en una jornada bursátil. eDreams lo ha vivido hace poco en una guerra empresarial que se ha puesto muy fea. El "culpable" tiene nombre y apellidos: Ryanair. La relación entre la agencia de viajes española y la aerolínea irlandesa lleva mucho tiempo siendo tensa. Pero esta vez, Ryanair ha dado un zarpazo que puede ser definitivo.