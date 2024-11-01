edición general
Jaque mate de Ryanair a eDreams: un simple cambio en su código hundió un 40% a la agencia de viajes online

Perder más de un 40% del valor en bolsa en un día es algo que pocas empresas viven en una jornada bursátil. eDreams lo ha vivido hace poco en una guerra empresarial que se ha puesto muy fea. El "culpable" tiene nombre y apellidos: Ryanair. La relación entre la agencia de viajes española y la aerolínea irlandesa lleva mucho tiempo siendo tensa. Pero esta vez, Ryanair ha dado un zarpazo que puede ser definitivo.

#2 "eDreams ha decidido huir hacia adelante con una apuesta masiva por la inteligencia artificial. Se definen como líderes europeos en esto y aseguran que la IA ya escribe el 30% de su código y gestiona gran parte de la atención al cliente para ahorrar costes."

Luego vendran los lloros
Éstas empresas que dependen del producto online de otros... tsk tsk tsk.
#1 Para una plataforma que al menos es española... porque al final todo está en manos de los mismos.
#1 Booking, Kiwi, Expedia, idealo, kelkoo, hotelius, acierto, rastreator, etc...

La lista es infinita.

cc #2 y #4
#2 Amadeus es española y es la plataforma que llevan décadas usando prácticamente todas las aerolíneas y agencias de viajes y hoteles. Del mundo.

amadeus.com/en

Eso es una plataforma digital. EDreams es reventa.
#9 Amadeus es una plataforma de servicios para empresas. Edreams es minorista para cliente final. No son lo mismo.
#1 ¿Y qué empresa de venta por internet no dependen de su posiconamiento en la red ya sea buscador o RRSS?
Que se hunda en bolsa no significa que sea jaque mate. Las empresas tienen oscilaciones bursátiles todos los meses. Y algunos tan bestias como este de eDreams. Luego algunas empresas se quedan ahí abajo y los inversores tenían razón y otras salen de ese pozo con alguna reacción.

eDreams deberá salir con algo nuevo estos días. Y subirá en bolsa de nuevo. Una sola compañía no va a hundir una empesa tan gorda.
Es más barato comprar en edreams que en Ryanair?
#7 Yo creo que no. Lo que suelo hacer es utilizar buscadores como este para buscar el vuelo y luego voy a la web de la compañia aerea y alli lo contrato.
#8 yo pagaría de más en edreams con tal de no lidiar con la web de Renfe
Pero no se me había ocurrido antes :wall:
