Jaque mate de Echenique a Vito Quiles tras su burla en la ‘premiere’ de Torrente: “Ha pasado más veces por el mecánico”  

A la pregunta del medio de extrema derecha La Bandera sobre el “berrinche” de Echenique porque Santiago Segura no le hubiera llamado para la película, Quiles respondió: “¿Qué no le han llamado? Yo creo que sí… Igual estaba en el mecánico”. Echenique ha subido a sus redes sociales la foto que salía a la luz hace poco de Quiles pinchándose botox con el siguiente comentario: “Me parece que Vito ha pasado más veces por "el mecánico" que yo”.