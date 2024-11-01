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Jaque mate de Echenique a Vito Quiles tras su burla en la ‘premiere’ de Torrente: “Ha pasado más veces por el mecánico”

Jaque mate de Echenique a Vito Quiles tras su burla en la ‘premiere’ de Torrente: “Ha pasado más veces por el mecánico”  

A la pregunta del medio de extrema derecha La Bandera sobre el “berrinche” de Echenique porque Santiago Segura no le hubiera llamado para la película, Quiles respondió: “¿Qué no le han llamado? Yo creo que sí… Igual estaba en el mecánico”. Echenique ha subido a sus redes sociales la foto que salía a la luz hace poco de Quiles pinchándose botox con el siguiente comentario: “Me parece que Vito ha pasado más veces por "el mecánico" que yo”.

| etiquetas: echenique , vito quiles , mecánico
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3 comentarios
15 7 2 K 198 Ardilléame
mono #1 mono
Qué asco meterse con el físico de personas como Echenique. Y mira que no me gusta Echenique, pero me admira la fortaleza que tiene, con lo dificil que debe de ser para él cosas que son tan sencillas para el resto
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frankiegth #2 frankiegth *
#1. Comparar a Echenique con cualquier vocero a sueldo de la extrema derecha dejará siempre en infinito mejor lugar a Echenique.

A la extrema derecha puede que le sobre físico, pero la cabeza la llevan en silla de ruedas.
2 K 43
carademalo #3 carademalo
#2 Hermann Tertsch y Jorge Buxadé, esos sex symbols. xD
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menéame