Japón se queda sin su cerveza favorita tras un ataque de ransomware [eng]

Japón está a solo unos días de quedarse sin Asahi Super Dry, ya que el productor de la cerveza más popular del país lucha contra un devastador ciberataque que ha paralizado sus fábricas nacionales. La gran mayoría de las 30 fábricas de Asahi Group en Japón no han operado desde el lunes después de que el ataque inhabilitara su sistema de pedidos y entregas, dijo la compañía.
Conociendo como se manejaban hace unos años, lo más probable es que los formularios aún estuvieran en el almacen y algunos aún quejandose por usar el ordendador. Debe de ser un paraiso para el ransomware donde mantener la cara es tan importante.
Japan passed a law in May that granted the government greater rights to proactively combat cyber criminals and state-sponsored hackers
Que hablamos de un país… » ver todo el comentario
Carbonatación fuerte, textura fina, acuosa, vivaz y burbujeante.
El sabor es moderadamente intenso y acuoso. Dulzor medio seguido de amargor moderado. El regusto es dulzón. Persiste brevemente en la nada.
Una lager pálida bastante aburrida, para todas las estaciones.
Exportan lo peor.
