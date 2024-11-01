Japón se queda sin su cerveza favorita tras un ataque de ransomware [eng]

Japón está a solo unos días de quedarse sin Asahi Super Dry, ya que el productor de la cerveza más popular del país lucha contra un devastador ciberataque que ha paralizado sus fábricas nacionales. La gran mayoría de las 30 fábricas de Asahi Group en Japón no han operado desde el lunes después de que el ataque inhabilitara su sistema de pedidos y entregas, dijo la compañía.