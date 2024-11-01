edición general
14 meneos
28 clics
Japón se queda sin su cerveza favorita tras un ataque de ransomware [eng]

Japón se queda sin su cerveza favorita tras un ataque de ransomware [eng]

Japón está a solo unos días de quedarse sin Asahi Super Dry, ya que el productor de la cerveza más popular del país lucha contra un devastador ciberataque que ha paralizado sus fábricas nacionales. La gran mayoría de las 30 fábricas de Asahi Group en Japón no han operado desde el lunes después de que el ataque inhabilitara su sistema de pedidos y entregas, dijo la compañía.

| etiquetas: asahi , japón , cerveza , ransomware
11 3 0 K 167 actualidad
10 comentarios
11 3 0 K 167 actualidad
Comentarios destacados:    
placeres #2 placeres *
" on Wednesday, Asahi trialled using paper-based systems .."
Conociendo como se manejaban hace unos años, lo más probable es que los formularios aún estuvieran en el almacen y algunos aún quejandose por usar el ordendador. Debe de ser un paraiso para el ransomware donde mantener la cara es tan importante.

Japan passed a law in May that granted the government greater rights to proactively combat cyber criminals and state-sponsored hackers
Que hablamos de un país…   » ver todo el comentario
1 K 20
ElBeaver #8 ElBeaver
#2 Japón ,ese país tan tecnológico
0 K 7
ElBeaver #1 ElBeaver
No es para exagerar, Japón produce varias cervezas interesantes.,El aroma es moderadamente intenso, dulzón y maltoso. Maltas pálidas dulces, maíz, olor químico de pegamento. Notas ácidas y granulosas leves.

Carbonatación fuerte, textura fina, acuosa, vivaz y burbujeante.
El sabor es moderadamente intenso y acuoso. Dulzor medio seguido de amargor moderado. El regusto es dulzón. Persiste brevemente en la nada.
Una lager pálida bastante aburrida, para todas las estaciones.
0 K 7
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
#1 Y un carajo. Es la Cruzcampo de Oriente.
5 K 66
#4 cajadecartonmojada *
#3 Entre la Ashai y la Kirin ya tienes la Cruzcampo y la Mahou de Japón :-x
Exportan lo peor.
0 K 14
ElBeaver #5 ElBeaver
#3 exacto, la tengo probado y siempre se cumple la norma, cerveza que se vende a todo el mundo es aburrida
1 K 15
#6 Albarkas
#1 ¿Pero está rica o no? :troll:
0 K 12
ElBeaver #7 ElBeaver
#6 es aburrida, realmente no sería la que escogería, soy más de porters, stoust, IPAs y demás estilos con lago más de cuerpo y sabor
0 K 7
#9 diablos_maiq *
#1 Persiste brevemente en la nada. o_o
Parece que habla de las declaraciones de ayuso un día cualquiera
0 K 13
jadcarpan #10 jadcarpan
Pues como el nombre de la cerveza..."Super Dry"
0 K 6

menéame